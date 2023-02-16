Украина сооружает новую линию обороны на случай отхода из Бахмута, – WP (фото)

Продвижение на поле боя составляют метры, а не километры. Украинские военные готовят новые рубежи, чтобы враг не смог прорваться далеко вглубь Донецкой области.

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Российские войска продолжают пытаться захватить Бахмут. Пока они кладут сотни бойцов в кровавых боях, украинские инженерные подразделения сооружают линию обороны за пределами города. Об этом сообщает The Washington Post.

Один из бойцов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ говорит, что на данный момент Силы обороны удерживают Бахмут, однако ситуация может измениться за один день. Поэтому если ВС РФ и смогут захватить город, то ВСУ уже готовят новые оборонительные линии. В условиях, когда продвижение оккупантов измеряется метрами, а не километрами, за пределами Бахмута нельзя дать прорваться врагу дальше.

[ + – ] Краматорск, Часов Яр и Константиновка могут стать новыми линиями обороны

Поэтому командиры на местах говорят, что любое отступление будет ограниченным. России не хватит сил и средств, чтобы "сломя голову ворваться в более широкое наступление". В районе Часового Яра, Краматорска и Константиновку уже есть укрепленные позиции, которые заранее подготовлены.

Украинские военные говорят, что в случае отхода из Бахмута изматывающие бои продолжатся. РФ бросает в бой необученных новобранцев, за которыми следуют боевики ЧВК "Вагнер".

Борьба за Бахмут стала боевым кличем Украины и императивом России, поскольку каждая сторона готовится к ожидаемым крупным наступлениям, которые начнут второй год войны. Вместе с тем страдает мирное население, которое продолжает выживать под обстрелами. Они обеспокоены тем, что ВС РФ сделают с ними, но все равно боятся покидать свои дома.

Напомним, 17 февраля Владимир Зеленский заявил, что Бахмут и Угледар остаются самой "горячей" точкой на всей линии фронта.

15 февраля 3-я штурмовая бригада подорвала склад боеприпасов ВС РФ в Бахмуте из трофейной САУ "Мста-С".