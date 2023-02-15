Бригада "Азов" подорвала склад боеприпасов ВС РФ в Бахмуте из трофейной "Мсты-С" (видео)

Бойцы уничтожили российский склад с боеприпасами с третьего выстрела из российской САУ, которая теперь служит для украинской армии.

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3-я отдельная штурмовая бригада "Азов" показала работу трофейной САУ "Мста-С" по складам боеприпасов ВС РФ в Бахмуте. Об этом сообщает экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

В начале видеоролика указано, что огонь велся из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" — это российская САУ, которая вероятно, была затрофеена бойцами "Азова".

"Два попадания из гаубицы "Мста-С" — минус один склад с боекомплектом противника в Бахмуте", — отметили в публикации.

Стоит отметить, что 3-я отдельная штурмовая бригада "Азов" была расширена с подразделения Сил специальных операций в составе ВСУ. Их боевой путь начался с обороны Киева в виде подразделения территориальной обороны. Бригада "Азов" в составе Нацгвардии не относится к 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Напомним, 14 февраля 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ показала трофейную САУ "Мста-С", которая получила название "Один".

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