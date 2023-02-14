"Стала украинским "Одином": бойцы 95-й бригады показали трофейную САУ "Мста-С" (фото)

По номеру машины десантники выяснили, что самоходная артустановка "служила" в военном училище, поэтому ее состояние было практически нетронутым. А внутри установлен компьютер, который облегчает работу украинской артиллерии.

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Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ показали трофейную САУ "!Мста-С", которая была захвачена у оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба военнослужащих.

В ходе боев российские войска бросили самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С" из-за того, что украинская артиллерия повредила ее и двигатель не завелся. Украинские десантники ее захватили, убрали вражеские "Z" и отремонтировали.

Бойцы говорят, что трофейную САУ назвали в честь бога войны и победы "Одина". Теперь бывшая российская САУ уничтожает вражеские силы. По словам командира экипажа Александра, "Один" поразил не один вражеский танк и много живой силы. Установка была захвачена практические в новом состоянии.

[ + – ] Мста-С стала трофеем практически в новом состоянии

"Наши парни нашли прошлое "Одина" по номеру, и оказалось, что ранее САУ "работала" в одном из военных училищ России. А еще она является новой модификацией с бортовым компьютером, который упрощает нам работу", — резюмировал Александр.

[ + – ] САУ "Мста-С" [ + – ] САУ "Мста-С" [ + – ] САУ "Мста-С" [ + – ] САУ "Мста-С"

Также отмечается, что "Мста-С" редко простаивает и все больше работает на передовой, чтобы приближать победу.

По данным проекта Oryx, российская армия с начала вторжения потеряла 128 САУ "Мста-С" и "Мста-СМ2". Из них 34 "Мста-С" стали трофеями для ВСУ, более новые "Мста-СМ2" пополнили украинский парк САУ на 16 единиц.

Напомним, 14 сентября СМИ сообщили, что ВС РФ начали устанавливать "мангалы" на крыши не только танков, но и САУ "Мста-С".

8 февраля бойцы ВСУ рассказали о том, как трофеили российский танк Т-72Б3. В ходе эвакуации машины они подрывались на мине, а транспорт сопровождения получала повреждения обоих колес.