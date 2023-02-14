"Стала українським "Одіном": бійці 95-ї бригади показали трофейну САУ "Мста-С" (фото)

За номером машини десантники з'ясували, що самохідна артустановка "служила" у військовому училищі, тому її стан був практично недоторканим. А всередині встановлено комп'ютер, що полегшує роботу української артилерії.

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Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ показали трофейну САУ "!Мста-С", яка була захоплена в окупантів. Про це повідомляє пресслужба військовослужбовців.

У ході боїв російські війська кинули самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С" через те, що українська артилерія пошкодила її та двигун не завівся. Українські десантники її захопили, прибрали ворожі "Z" та відремонтували.

Бійці кажуть, що трофейну САУ назвали на честь бога війни та перемоги "Одіна". Тепер колишня російська САУ нищить ворожі сили. За словами командира екіпажу Олександра, "Одін" вразила не один ворожий танк та багато живої сили. Установка була захоплена практично в новому стані.

[ + – ] Мста-С стала трофеєм практично у новому стані

"Наші хлопці знайшли минуле "Одіна" за номером, і виявилося, що раніше САУ "працювала" в одному з військових училищ Росії. А ще вона є новою модифікацією з бортовим комп'ютером, який спрощує роботу", — резюмував Олександр.

[ + – ] САУ "Міста-С" [ + – ] САУ "Міста-С" [ + – ] САУ "Міста-С" [ + – ] САУ "Міста-С"

Також наголошується, що "Мста-С" рідко простоює і дедалі більше працює на передовій, щоб наближати перемогу.

За даними проєкту Oryx, російська армія з початку вторгнення втратила 128 САУ "Мста-С" та "Мста-СМ2". З них 34 "Мста-С" стали трофеями для ЗСУ, новіші "Мста-СМ2" поповнили український парк САУ на 16 одиниць.

Нагадаємо, 14 вересня ЗМІ повідомили, що ЗС РФ почали встановлювати "мангали" на дахи не лише танків, а й САУ "Мста-С".

8 лютого бійці ЗСУ розповіли про те, як трофеїли російський танк Т-72Б3. Під час евакуації машини вони підривалися на міні, а транспорт супроводу отримував пошкодження обох коліс.