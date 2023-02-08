"Без пригод не обійшлося": бійці ЗСУ розповіли про захоплення танка Т-72Б3 ЗС РФ (фото)

Танкісти підривалися на міні, машина супроводу ушкоджувала колеса, але зрештою українські військові змогли евакуювати техніку та продовжують воювати на ній із червня 2022 року.

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Українські військові з 25-ї десантно-штурмової Січеславської бригади захопили російський танк Т-72Б3 під час боїв у Донецькій області. Про це повідомляє АрміяInform.

8 червня бійці отримали інформацію, що російський танк зайшов у лісосмугу. Як з'ясувалося пізніше, командир танка кинув свій екіпаж і втік, мехвод загинув, а навідник потрапив у полон.

Навідник Сергій каже, що він отримав завдання оглянути танк і за можливості відправити його в тил. Танкістам виділили охорону та броньовик "Козак", щоб вирушити на позиції.

[ + – ] Навідник Сергій

Спочатку бійці побачили, що в Т-72Б3 заклинило башту. Усередині Серій зрозумів, що в механізмі заряджання була гільза, а башту провернуло, коли ствол гармати уперся в дерево. Військові спромоглися вирішити проблему. Їм дістався Т-72Б3 2019 року випуску з майже повним боєкомплектом. Також вони змогли запустити двигун із третього разу.

"Поїхавши на певну відстань від позицій, я відчув сильний вибух знизу бойової машини. Ми наїхали на протитанкову міну. Вибухова хвиля пробила днище танка майже в центрі, але я побачив, як вогненний стовп пройшов повз праве плече. Нас врятували відкриті люки. Я досі не розумію, як вистрибнув із башти за лічені секунди. На щастя, вибух не призвів до детонації боєкомплекту чи пожежі. Пошкодило лише траки та зупинився двигун", — каже Сергій.

При цьому у виданні зазначають, що "Козак" перед ними проїхав по мінному полю без пошкоджень. Після підриву в танка відмовлявся запускати двигун. Все це відбувалося під мінометним обстрілом.

Зрештою військові змогли запустити танк, але після цього "пригоди" не закінчилися. Далі "Козак" якось пошкодив одразу два передні колеса. Танкістам довелося брати його на буксир і вже після цього відправити його на безпечне місце.

"Тобто трофейний танк уже з першої години після захоплення почав працювати на ЗСУ!" — резюмував Сергій.

Також за його інформацією, танк воює і зараз проти "своїх колишніх господарів". Волонтери за цей час трохи покращили його бойові можливості.

Нагадаємо, 7 лютого в Міноборони Німеччини заявили, що Leopard 2 прибудуть в Україну наприкінці березня.

18 січня ЗМІ писали, що ЗС РФ так нічого і не навчилися і продовжують відправляти танки без підтримки піхоти, тому вони втрачають Т-90М.