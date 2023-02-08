"Без приключений не обошлось": бойцы ВСУ рассказали о захвате танка Т-72Б3 ВС РФ (фото)

Танкисты подрывались на мине, машина сопровождения повреждала колеса, но по итогу украинские военные смогли эвакуировать технику и продолжают воевать на ней с июня 2022 года.

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Украинские военные из 25-й десантно-штурмовой Сичеславской бригады захватили российский танк Т-72Б3 в ходе боев в Донецкой области. Об этом сообщает АрміяInform.

8 июня бойцы получили информацию, что российский танк зашел в лесополосу. Как оказалось позднее, командир танка бросил свой экипаж и сбежал, мехвод погиб, а наводчик попал в плен.

Наводчик Сергей говорит, что он получил задачу осмотреть танк и по возможности отправить его в тыл. Танкистам выделили охрану и броневик "Козак", чтобы отправиться на позиции.

[ + – ] Наводчик Сергей

Сперва бойцы увидели, что у Т-72Б3 заклинило башню. Внутри Серей понял, что в механизме заряжания была гильза, а башню провернуло, когда ствол пушки уперся в дерево. Военные смогли решить проблему. Им достался Т-72Б3 2019 года выпуска с почти полным боекомплектом. Также они смогли запустить двигатель с третьего раза.

"Уехав на определенное расстояние от позиций, я почувствовал сильный взрыв снизу боевой машины. Мы наехали на противотанковую мину. Взрывная волна пробила днище танка почти в центре, но я увидел, как огненный столб прошел мимо правого плеча. Нас спасли открытые люки. Я до сих пор не понимаю, как выпрыгнул из башни в считанные секунды. К счастью, взрыв не привел к детонации боекомплекта или пожара. Повредило только траки и остановился двигатель", — говорит Сергей.

При этом в издании отмечают, что "Козак" перед ними проехал по минному полю без повреждений. После подрыва у танка отказывался запускаться двигатель. Все это проходило под минометным обстрелом.

В итоге военные смогли запустить танк, но и после этого "приключения" не закончились. Дальше "Козак" каким-то образом повредил сразу два передних колеса. Танкистам пришлось брать его на буксир и уже только после этого отправить его на безопасное место.

"То есть трофейный танк уже с первых часов после захвата начал работать на ВСУ!", — резюмировал Сергей.

Также по его информации танк воюет и сейчас против "своих бывших хозяев". Волонтеры за это время слегка улучшили его боевые возможности.

Напомним, 7 февраля в Минобороны Германии заявили, что Leopard 2 прибудут в Украину в конце марта.

18 января СМИ писали, что ВС РФ так ничему и не научились и продолжают отправлять танки без поддержки пехоты, поэтому они теряют Т-90М.