Бригада "Азов" підірвала склад боєприпасів ЗС РФ у Бахмуті з трофейної "Мсти-С" (відео)

Бійці знищили російський склад із боєприпасами з третього пострілу з російської САУ, яка тепер служить для української армії.

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3-я окрема штурмова бригада "Азов" показала роботу трофейної САУ "Мста-С" по складах боєприпасів ЗС РФ у Бахмуті. Про це повідомляє екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

На початку відеоролика вказано, що вогонь вівся із самохідної артилерійської установки "Мста-С" — це російська САУ, яка, ймовірно, була затрофеєна бійцями "Азова".

"Два влучення з гаубиці "Мста-С" — мінус один склад із боєкомплектом противника в Бахмуті", — зазначили в публікації.

Варто зазначити, що 3-ту окрему штурмову бригаду "Азов" було розширено з підрозділу Сил спеціальних операцій у складі ЗСУ. Їхній бойовий шлях розпочався з оборони Києва у вигляді підрозділу територіальної оборони. Бригада "Азов" у складі Нацгвардії не належить до 3-ї окремої штурмової бригади.

Нагадаємо, 14 лютого 95-та десантно-штурмова бригада ЗСУ показала трофейну САУ "Мста-С", яка отримала назву "Один".

3 лютого в МВС назвали подробиці створення "Гвардії наступу" для контрнаступу.