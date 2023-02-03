"Підуть на Крим і Донбас": МВС розкрили деталі про створення "Гвардії наступу" (відео)

Штурмові бригади формуватимуть серед добровольців. В МВС заявляють, що війна — це помста, тож бійці зможуть помститися за Маріуполь, Дніпро та за кожен шрам на землі.

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Міністерство внутрішніх справ України анонсувало створення 8 штурмових бригад для визволення окупованих територій. В офіційному телеграм-каналі "Гвардія Наступу" розповіли деталі про цілі та завдання частин.

Україна планує звільнити усі захоплені РФ території. Для цього в МВС створюють штурмові бригади Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби України. Усі вони будуть складатися з добровольців.

"Це бригади з добровольців, мотивованих людей, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму", — зазначають в МВС.

Заявляється, що всі бійці отримають сучасну зброю та техніку для визволення України. Війну в ролику називають помстою, тож добровольці зможуть помститися за Маріуполь, Дніпро та кожен шрам на землі.

Усі 8 бригад отримають свої назви:

Бригади Нацгвардії:

"Буревій" — бригада утилізації ЗС РФ;

"Червона Калина" — ворог тліє, де калина червоніє;

"Кара-Даг" — піднімемо прапор над Кримом;

"Рубіж" — повертаємо законні рубежі країни;

"Спартан" — об нас ламається ворог;

"Азов" — незламні, нескорені, неспинні.

Бригада Нацполіції:

"Лють" — перетвори свою лють на зброю.

Бригада в ДПСУ:

"Сталевий кордон" — сталевою стіною стоїмо за наш кордон

Нагадаємо, 2 лютого в. о. глави МЗС Клименко анонсував створення добровільних штурмових бригад для контрнаступу.