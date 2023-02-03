"Підуть на Крим і Донбас": МВС розкрили деталі про створення "Гвардії наступу" (відео)
Штурмові бригади формуватимуть серед добровольців. В МВС заявляють, що війна — це помста, тож бійці зможуть помститися за Маріуполь, Дніпро та за кожен шрам на землі.
Міністерство внутрішніх справ України анонсувало створення 8 штурмових бригад для визволення окупованих територій. В офіційному телеграм-каналі "Гвардія Наступу" розповіли деталі про цілі та завдання частин.
Україна планує звільнити усі захоплені РФ території. Для цього в МВС створюють штурмові бригади Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби України. Усі вони будуть складатися з добровольців.
"Це бригади з добровольців, мотивованих людей, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму", — зазначають в МВС.
Заявляється, що всі бійці отримають сучасну зброю та техніку для визволення України. Війну в ролику називають помстою, тож добровольці зможуть помститися за Маріуполь, Дніпро та кожен шрам на землі.
Усі 8 бригад отримають свої назви:
Бригади Нацгвардії:
- "Буревій" — бригада утилізації ЗС РФ;
- "Червона Калина" — ворог тліє, де калина червоніє;
- "Кара-Даг" — піднімемо прапор над Кримом;
- "Рубіж" — повертаємо законні рубежі країни;
- "Спартан" — об нас ламається ворог;
- "Азов" — незламні, нескорені, неспинні.
Бригада Нацполіції:
- "Лють" — перетвори свою лють на зброю.
Бригада в ДПСУ:
- "Сталевий кордон" — сталевою стіною стоїмо за наш кордон
Нагадаємо, 2 лютого в. о. глави МЗС Клименко анонсував створення добровільних штурмових бригад для контрнаступу.