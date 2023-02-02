"У них достатньо люті": МВС формує "Гвардії наступу", — Клименко (відео)

За словами в.о. голови МВС, в Україні вже створено приблизно 140 пунктів рекрутингу. Основою таких бригад будуть колишні та чинні поліцейські, бійці національної гвардії, прикордонники та військові.

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У Міністерстві внутрішніх справ вирішили розпочати формувати штурмові бригади із добровольців для звільнення окупованих росіянами територій. Про це заявив в.о. глави МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

"Рішення створити штурмові бригади було ухвалене нашими працівниками, які мають достатньо люті, щоб бити ворога", — сказав він.

За його словами, такі підрозділи вже почали формувати. Їхнім головним завданням буде звільнення територій від окупантів.

Також Клименко заявив, що основою таких бригад будуть колишні та чинні поліцейські, бійці національної гвардії, прикордонники та військові. В Україні вже створено приблизно 140 пунктів рекрутингу. Навчання триватиме кілька місяців.

"Спочатку індивідуальна підготовка, потім підготовка у складі підрозділу. І тільки коли підрозділ розумітиме командира, командир розумітиме, що його підлеглі чітко можу виконувати завдання, а бійці будуть оснащені необхідним обладнанням та технікою, тоді вони можуть бути залучені до виконання бойових завдань"., — сказав Клименко.

[ + – ] МВС почало формувати бригади "Гвардії наступу"

Раніше Фокус писав, що у Міноборони розповіли про успіхи українських військових у вивченні ЗРК Patriot. За словами аташе з оборонних питань, Україна направила військовослужбовців із досвідом застосування інших систем ППО, а тому їх не довелося вивчати основ. Завдяки цьому час навчання скоротять із кількох місяців до кількох тижнів.

Ще нагадаємо, що під Одесою викрили прихильника РФ у лавах ЗСУ. За словами голови Одеської ОВ Максима Марченка, військовослужбовець здавав російським окупантам розташування наших військових.