"У них достаточно ярости": МВД формирует "Гвардии наступления", — Клименко (видео)

По словам и.о. главы МВД, в Украине уже созданы примерно 140 пунктов рекрутинга. Основой таких бригад будут бывшие и действующие полицейские, бойцы национальной гвардии, пограничники и военные.

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В Министерстве внутренних дел решили начать формировать штурмовые бригады из добровольцев для освобождения оккупированных россиянами территорий. Об этом заявил и.о. главы МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"Решение создать штурмовые бригады было принято нашими работниками, которые имеют достаточно ярости, чтобы бить врага", — сказал он.

По его словам, такие подразделения уже начали формировать. Их главной задачей будет освобождение территорий от оккупантов.

Также Клименко заявил, что основой таких бригад будут бывшие и действующие полицейские, бойцы национальной гвардии, пограничники и военные. В Украине уже созданы примерно 140 пунктов рекрутинга. Обучение будет продолжаться несколько месяцев.

"Сначала индивидуальная подготовка, затем подготовка в составе подразделения. И только когда подразделение будет понимать командира, командир будет понимать, что его подчиненные четко могу выполнять задачи, а бойцы будут оснащены необходимым оборудованием и техникой, тогда они могут быть привлечены к выполнению боевых задач", — сказал Клименко.

[ + – ] МВД начало формировать бригады "Гвардии наступления".

Ранее Фокус писал, что в Минобороны рассказали об успехах украинских военных в изучении ЗРК Patriot. По словам атташе по оборонным вопросам, Украина направила военнослужащих с опытом применения других систем ПВО, а потому их не пришлось учить основам. Благодаря этому время обучения сократят с нескольких месяцев до нескольких недель.

Еще напомним, что под Одессой разоблачили сторонника РФ в рядах ВСУ. По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, военнослужащий сдавал российским оккупантам расположение наших военных.