"У них достаточно ярости": МВД формирует "Гвардии наступления", — Клименко (видео)
По словам и.о. главы МВД, в Украине уже созданы примерно 140 пунктов рекрутинга. Основой таких бригад будут бывшие и действующие полицейские, бойцы национальной гвардии, пограничники и военные.
В Министерстве внутренних дел решили начать формировать штурмовые бригады из добровольцев для освобождения оккупированных россиянами территорий. Об этом заявил и.о. главы МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона.
"Решение создать штурмовые бригады было принято нашими работниками, которые имеют достаточно ярости, чтобы бить врага", — сказал он.
По его словам, такие подразделения уже начали формировать. Их главной задачей будет освобождение территорий от оккупантов.
Также Клименко заявил, что основой таких бригад будут бывшие и действующие полицейские, бойцы национальной гвардии, пограничники и военные. В Украине уже созданы примерно 140 пунктов рекрутинга. Обучение будет продолжаться несколько месяцев.
"Сначала индивидуальная подготовка, затем подготовка в составе подразделения. И только когда подразделение будет понимать командира, командир будет понимать, что его подчиненные четко могу выполнять задачи, а бойцы будут оснащены необходимым оборудованием и техникой, тогда они могут быть привлечены к выполнению боевых задач", — сказал Клименко.
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