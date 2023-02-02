Неприкасаемых нет: под Одессой разоблачили сторонника РФ в рядах ВСУ

По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, военнослужащий сдавал российским оккупантам расположение наших военных.

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили предателя в рядах Вооружения сил, который в Одесской области сдавал врагу позиции своих сослуживцев. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко у себя на странице в Telegram.

Он заявил, что сейчас по все стране проводятся масштабные оперативно-следственные мероприятия, которые направлены на борьбу с внутренним врагами. Также очищаются от коррупционеров и предателей органы власти.

Марченко заявил, что в результате работы правоохранителей на территории Одесской области был разоблачен заместитель начальника одного из управлений Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации, который наладил коррупционную схему присвоения государственной земли.

Кроме того, сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции объявили о подозрении двум должностным лицам администрации, подозреваемым в присвоении государственных средств при закупке продуктов питания.

"СБУ разоблачила военнослужащего Вооруженных сил Украины, который изменил украинскому народу и сдавал врагу расположение собственных побратимов. Хочу подчеркнуть, что неприкосновенных ни в администрации, ни в области нет и каждый должен и будет нести ответственность за свои поступки согласно законам Украины!", — написал Максим Марченко.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 1 февраля Служба безопасности Украины задержала сотрудника "Укроборонпрома", работавшего на российскую военную разведку.

Кроме того, в начале января под Киевом задержали агента ФСБ РФ. Жителя Белой Церкви россияне завербовали в декабре прошлого года. Коллаборант передавал РФ данные об украинских войсках через анонимный телеграм-канал.