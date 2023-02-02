Недоторканих немає: під Одесою викрили прихильника РФ у лавах ЗСУ

За словами голови Одеської ОВА Максима Марченка, військовослужбовець здавав російським окупантам розташування наших військових.

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Співробітники Служби безпеки України викрили зрадника у лавах Збройних сил, який на Одещині здавав ворогові позиції своїх товаришів по службі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у себе на сторінці в Telegram.

Він заявив, що зараз по всій країні проводяться масштабні оперативно-слідчі заходи, спрямовані на боротьбу з внутрішніми ворогами. Також очищаються від корупціонерів та зрадників серед органів влади.

Марченко заявив, що внаслідок роботи правоохоронців на території Одеської області викрито заступника начальника одного з управлінь Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації, який налагодив корупційну схему присвоєння державної землі.

Крім того, співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції оголосили про підозру двом посадовим особам адміністрації, які підозрюються у присвоєнні державних коштів під час закупівлі продуктів харчування.

"СБУ викрила військовослужбовця Збройних Сил України, який зрадив українському народу і здавав ворогові розташування власних побратимів. Хочу наголосити, що недоторканних ні в адміністрації, ні в області немає і кожен повинен і нестиме відповідальність за свої вчинки згідно із законами України!" — написав Максим Марченко.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 1 лютого Служба безпеки України затримала співробітника "Укроборонпрому", який працював на російську військову розвідку.

Крім того, на початку січня під Києвом затримали агента ФСБ РФ. Мешканця Білої Церкви росіяни завербували у грудні минулого року. Колаборант передавав РФ дані про українські війська через анонімний телеграм-канал.