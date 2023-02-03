"Пойдут на Крым и Донбасс": МВД раскрыло детали о создании "Гвардии наступления" (видео)
Штурмовые бригады будут формировать из числа добровольцев. В МВД заявляют, что война — это месть, поэтому бойцы смогут отомстить за Мариуполь, Днепр и за каждый шрам на земле.
Министерство внутренних дел Украины анонсировало создание 8 штурмовых бригад для освобождения оккупированных территорий. В официальном телеграм-канале "Гвардия Наступления" рассказали детали о целях и задачах частей.
Украина планирует освободить все захваченные РФ территории. Для этого в МВД создают штурмовые бригады Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы Украины. Все они будут состоять из добровольцев.
"Эти бригады из добровольцев, мотивированных людей, которые будут принимать участие в освобождении Луганска, Донецка и Крыма", — отмечают в МВД.
Заявляется, что все бойцы получат современное оружие и технику для освобождения Украины. Войну в ролике называют местью, поэтому добровольцы смогут отомстить за Мариуполь, Днепр и каждый шрам на земле.
Все 8 бригад получат свои названия:
Бригады Нацгвардии:
- "Буревій" — бригада утилизации ВС РФ;
- "Червона Калина" — враг тлеет, а калина краснеет;
- "Кара-Даг" — поднимем флаг над Крымом;
- "Рубіж" — возвращаем законные рубежи страны;
- "Спартан" — об нас ломается враг;
- "Азов" — несломленные, непокоренные, непрерывные.
Бригада Нацполиции:
- "Лють" — преврати свою ярость в оружие.
Бригада в ГПСУ:
- "Сталевий кордон" — стальной стеной стоим за нашу границу.
Напомним, 2 февраля и.о. главы МИД Клименко анонсировал создание добровольческих штурмовых бригад для контрнаступления.