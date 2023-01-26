"Настав час вирішальної битви": СЗГ "Азов" розширюють до штурмової бригади (відео)

Підрозділ "Азов" розпочав свій бойовий шлях із підрозділу тероборони в ході оборони Києва, а потім був переформатований у спецпідрозділ.

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Сили спеціальних операцій "Азов" розширюють до рівня 3-ї окремої штурмової бригади у складі Сухопутних військ збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба "Азову".

24 лютого 2022 року було створено підрозділ тероборони "Азов" для оборони Києва від російських окупантів. Бійці довели свою боєздатність та були переформатовані у підрозділ Сил спеціальних операцій.

"Нові бригадні прапори вже підкорюють фронт на гарячому Бахмутському напрямку. Час вирішальної битви настав!", — підкреслили в пресслужбі.

Екскомандир "Азова" Андрій Білецький заявив, що російські "чм*біки", зеки, Соловйови та інші росіяни складатимуть легенди про бійців. На окупантів чекає безліч сюрпризів.

Нагадаємо, 20 січня бійці 47-ї окремої бригади розповіли про свої завдання на полі бою.

15 листопада в Україні з'явилася 47-а бригада із 47-го штурмового полку.