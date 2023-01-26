"Настало время решающей битвы": ССО "Азов" расширяют до штурмовой бригады (видео)

Подразделение "Азов" начало свой боевой путь с подразделения теробороны в ходе обороны Киева, а затем было переформатировано в спецподразделение.

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Силы специальных операций "Азов" расширяют до уровня 3-й отдельной штурмовой бригады в составе Сухопутных войск вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба "Азова".

24 февраля 2022 года было создано подразделение теробороны "Азова" для обороны Киева от российских оккупантов. Бойцы доказали свою боеспособность и были переформатированы в подразделение Сил специальных операций.

"Новые бригадные знамена уже покоряют фронт на самом горячем Бахмутском направлении. Время решающей битвы настало!", — подчеркнули в пресс-службе.

Экс-командир "Азова" Андрей Билецкий заявил, что российские "чмобики", зеки, Соловйовы и другие россияне будут складывать легенды о бойцах. Оккупантов ждет множество сюрпризов.

Напомним, 20 января бойцы 47-й отдельной бригады рассказали о своих задачах на поле боя.

15 ноября в Украине появилась 47-й бригада из 47-й штурмового полка.