"Бригада прориву": які завдання виконуватимуть бійці із 47 ОМБр "Маґура" (фото)

Головний майстер сержант Валерій Маркус каже, що бригада з'явилася зі штурмового батальйону, тому й нинішні завдання випливатимуть із призначення батальйону.

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В Україні сформувалася 47-а окрема механізована бригада "Маґура", яка спочатку була штурмовим батальйоном, а потім полком. Боєць Іван "Бексид" Шаламага розповів в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" про завдання бійців.

25-річний капітан ЗСУ став наймолодшим командиром полку в історії української армії. Тепер він обіймає посаду заступника командира 47-ї бригади.

Як з'явилася 47-а бригада "Маґура"

Спершу "Бексид" виконував завдання у 30-й бригаді, де воював проти ЗС РФ на Світлодарському напрямі. Саме завдяки успішним діям капітану ЗСУ поставили завдання створити окремий штурмовий батальйон. Службу він проходив разом із Валерієм Маркусом, якому запропонував стати головним сержантом у 47-му батальйоні.

[ + – ] Іван "Бексид" Шаламага

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний побачив набір добровольців у новий батальйон і не лише підтримав ідею, а й пообіцяв вивести батальйон на новий рівень. Вже у червні їх відправили на Вуглегірський напрямок. Там бійці отримали завдання взяти штурмом район Вуглегірської ТЕС.

"Я людина військова. Треба завдання виконувати – виконуємо. У країні війна і завдання командира – організувати роботу. Ми одразу почали відновлювати ділянку. Всього за дві доби відкинули ворога на чотири кілометри. Був приємно здивований, як чітко всі спрацювали. Мотивація людей показала свої результати", — розповів Іван Шаламага.

Після цієї операції Залужний наказав розширити полк до бригади. За три місяці цього вдалося досягти. У ході зборів коштів на сучасну зброю полк вирішили розширити до бригади. Командиром призначили Олександра Сака із позивним "Стафф".

[ + – ] Олександр Сак "Стафф"

Які завдання виконуватиме 47-а бригада

Особовий склад нової бригади займається бойовою підготовкою в Україні та Європі. У бійців з'являються зразки сучасної зброї.

"Наша бригада сформувалася як бригада прориву. Деталі ми не розкриваємо, але сценарій нашого застосування виходить зі слова – прорив", — розповів майстер сержант Валерій Маркус.

Нагадаємо, 15 листопада в Україні з'явилася 47-а бригада ЗСУ, було завершено весь бюрократичний процес.

13 січня стало відомо, що бійці 47-ї бригади мають на озброєнні гвинтівки М16 та FN FNC поряд із звичайними АК.