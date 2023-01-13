М16 та FN FNC: яку стрілецьку зброю отримали бійці новоствореної 47-ї бригади (фото)

Українські військові отримали бельгійські та американські гвинтівки разом зі "стандартним" для армії АК.

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В Україні продовжується підготовка бійців 47-ї окремої механізованої бригади "Магура". На озброєння військові отримали західні зразки стрілецької зброї. Про це стало відомо з ролика, опублікованого 12 січня.

Українські військові отримали гвинтівки M16A4 з прицілом ACOG та підствольником M203 та бельгійські FN FNC. Водночас деякі військові мають і стандартні АК-74. 47-й штурмовий полк розширили до бригади восени 2022 року.

M16A4 — це автоматична гвинтівка калібру 5,56. Першу M16 поставили на озброєння у 1967 році. Модифікація A4 надійшла на озброєння армії США у 2014 році. Вона отримала низку покращень, враховуючи нову ствольну коробку за стандартом MIL-STD-1913.

[ + – ] Боєць з гвинтівкою M16A4

Карабін FN FNC — це розробка бельгійської збройової компанії Fabrique Nationale de Herstal. Автомат прийшов на заміну застарілому FN FAL. Для компанії новий карабін став першою стрілецькою зброєю під калібр малоімпульсного патрона 5,56. Карабін виробляється з 1979 року. У березні 2022 року Бельгія передала Україні 5 000 карабінів FN FNC.

[ + – ] Боєць 47-ї бригади з карабіном FN FNC

Нагадаємо, 15 листопада майстер-сержант Валерій Маркус заявив про формування 47-ї бригади у ЗСУ.

4 січня 2023 року 47 бригада показала на озброєнні словенські танки M-55S з додатковим захистом.