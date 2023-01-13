М16 и FN FNC: какое стрелковое оружие получили бойцы новосозданной 47-й бригады (фото)

Украинские военные получили бельгийские и американские винтовки наряду со "стандартным" для армии АК.

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В Украине продолжается подготовка бойцов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". На вооружение военные получили западные образцы стрелкового оружия. Об этом стало известно из ролика, опубликованного 12 января.

Украинские военные получили винтовки M16A4 с прицелом ACOG и подствольником M203, и бельгийские FN FNC. Вместе с тем у некоторых военных есть и стандартные АК-74. 47-й штурмовой полк расширили до бригады осенью 2022 года.

M16A4 — это автоматическая винтовка калибра 5,56. Первую M16 поставили на вооружение в 1967 году. Модификация A4 поступила на вооружение армии США в 2014 году. Она получила ряд улучшений, включая новую ствольную коробку по стандарту MIL-STD-1913.

[ + – ] Боец с винтовкой M16A4

Карабин FN FNC — это разработка бельгийской оружейной компании Fabrique Nationale de Herstal. Автомат пришел на замену устаревшему FN FAL. Для компании новый карабин стал первым стрелковым оружием под калибр малоимпульсного патрона 5,56. Карабин производится с 1979 года. В марте 2022 года Бельгия передала Украине 5000 карабинов FN FNC.

[ + – ] Боец 47-й бригады с карабином FN FNC

Напомним, 15 ноября мастер-сержант Валерий Маркус заявил о формировании 47-й бригады в ВСУ.

4 января 2023 года 47-я бригада показала на вооружении словенские танки M-55S с дополнительной защитой.