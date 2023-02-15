Самая сложная ситуация: Зеленский назвал "горячие" точки на карте Украины (видео)

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, город Бахмут сейчас стал крепостью, которую обороняет живая стена из украинских военных.

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Самая "горячая" ситуация сейчас сложилась в Донецкой области на Бахмутском и Угледарском направлениях. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в среду, 15 февраля.

"Самая сложная из всех ситуаций, которые есть на территории нашего государства, самая сложная и "горячая" именно на том направлении (Бахмутском, — ред.). Я бы туда еще добавил Угледарское направление также", — сказал Зеленский.

Украинский лидер также подчеркнул, что круглосуточно пребывает на связи со всеми командующими, которые контролируют ситуацию на данных направлениях.

По славам Зеленского, Бахмут сегодня — это действительно крепость, защищенная "живой" стеной из украинских военных.

"Крепость живая, живая, имею в виду из живых людей, такая живая стена. Они стоят крепко, выполняют свою задачу и уничтожают, наверное, это самое главное сегодня – уничтожают максимум врага", — сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что украинские военные понимают, что исполняют своеобразную роль "живой крепости" для того, чтобы все оккупированные российскими военными территории Украины были освобождены как можно скорее.

Напомним, аналитики ISW объяснили, зачем ВСУ так долго удерживают Бахмут. По словам экспертов, если бы российские войска взяли Бахмут без значительного сопротивления, они могли бы начать более широкую операцию. Тогда украинским силам пришлось бы строить оборонительную линию на менее выгодной местности.

Также Фокус писал, что ВСУ не собираются покидать Бахмут. По словам заместителя командира батальона "Свобода" Владимира Назаренко – город обороняют на каждой улице. А оккупантам становится сложнее искать резервы, поскольку они не считаются с потерями.