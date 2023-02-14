"Это крепость": ВСУ не собираются покидать Бахмут, — лейтенант Нацгвардии (видео)

По словам заместителя командира батальона "Свобода" Владимира Назаренко – город обороняют на каждой улице. А оккупантам становится сложнее искать резервы, поскольку они не считаются с потерями.

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Заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены выходить из города Бахмут Донецкой области. Об этом он сказал в интервью изданию "Радио Свобода".

"Город обороняют на каждой улице, каждая улица, каждое здание – это крепость. Очень хорошие укрепления по всему городу. Я не хочу раскрывать, где они, как они обустроены, но, поверьте, многоэшелонированная оборона", — заверил Назаренко.

По словам лейтенанта, на окраинах Бахмута идут очень интенсивные и напряженные бои, однако врагу так и не удалось прорваться к "сердцу" города. Центр населенного пункта и западные окрестности находятся под надежным контролем украинских сил.

[ + – ] Владимир Назаренко о ситуации в Бахмуте (04:40)

Назаренко также добавил, что россияне несут "безумные потери", в связи с чем на фронт подтягивают те части, которые планировали использовать для весеннего полномасштабного наступления.

"В частности, на том направлении, где сейчас находится 24-я бригада, батальон "Свободы", чувствуется, что им постепенно все сложнее и сложнее искать новые резервы", — отметил лейтенант.

Замкомандира батальона "Свобода" также отметил, что на Бахмутском направлении у ВСУ достаточно боеприпасов для отражения любых провокаций врага. При этом Назаренко добавил, что от темпов поставки боеприпасов зависит скорость уничижения вражеских сил.

"Не стоит врагу знать внутреннюю "кухню". Я думаю, что Генштаб, соответствующее командование предпринимают все необходимые действия для решения тех или иных проблем как стратегических, так и тактических, которые возникают на том или ином уровне", — заключил Владимир Назаренко.

Напомним, что 14 февраля глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Ситуация в Бахмуте имеет самую плохую динамику по сравнению с остальными участками фронта в Украине.

Фокус также писал о том, что 14 февраля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг слухи о том, что его бойцы близки к окружению и взятию под контроль Бахмута. Подобные разговоры российский предприниматель назвал "чепухой".