"Це фортеця": ЗСУ не збираються залишати Бахмут, — лейтенант Нацгвардії (відео)

За словами заступника командира батальйону "Свобода" Володимира Назаренка, місто обороняють на кожній вулиці. А окупантам стає складніше шукати резерви, оскільки вони не зважають на втрати.

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Заступник командира батальйону "Свобода" лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко заявив, що Збройні сили України не мають наміру виходити з міста Бахмут Донецької області. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Місто обороняють на кожній вулиці, кожна вулиця, кожна будівля — це фортеця. Дуже хороші укріплення по всьому місту. Я не хочу розкривати, де вони, як вони облаштовані, але, повірте, багатоешелонована оборона", — запевнив Назаренко.

За словами лейтенанта, на околицях Бахмута тривають дуже інтенсивні та напружені бої, проте ворогові так і не вдалося прорватися до "серця" міста. Центр населеного пункту та західні околиці знаходяться під надійним контролем українських сил.

[ + – ] Володимир Назаренко про ситуацію в Бахмуті (04:40)

Назаренко також додав, що росіяни зазнають "шалених втрат", у зв'язку з чим на фронт підтягують ті частини, які планували використовувати для весняного повномасштабного наступу.

"Зокрема, на тому напрямі, де зараз перебуває 24-а бригада, батальйон "Свободи", відчувається, що їм поступово все складніше й складніше шукати нові резерви", — зазначив лейтенант.

Заступник командира батальйону "Свобода" також зазначив, що на Бахмутському напрямку у ЗСУ достатньо боєприпасів для відбиття будь-яких провокацій ворога. При цьому Назаренко додав, що від темпів постачання боєприпасів залежить швидкість знищення ворожих сил.

"Не варто ворогові знати внутрішню "кухню". Я думаю, що Генштаб, відповідне командування вживають усіх необхідних дій для вирішення тих чи інших проблем як стратегічних, так і тактичних, які виникають на тому чи іншому рівні", — сказав Володимир Назаренко.

Нагадаємо, що 14 лютого голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що ситуація в Бахмуті має найгіршу динаміку порівняно з рештою ділянок фронту в Україні.

Фокус також писав про те, що 14 лютого засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спростував чутки про те, що його бійці близькі до оточення та взяття під контроль Бахмута. Подібні розмови російський підприємець назвав "нісенітницею".