"Працює м'ясорубка": Пригожин спростував чутки про швидке захоплення Бахмута (відео)

За його словами, розмови про захоплення найманцями ПВК "Вагнер" найближчим часом Бахмута є "нісенітницею", оскільки українські бійці чинять запеклий опір, і передумов для оточення міста немає.

Related video

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 14 лютого спростував чутки про те, що його найманці близькі до оточення Бахмута та швидкого взяття під контроль цього населеного пункту. Усі розмови про захоплення найближчим часом Бахмута він назвав "нісенітницею". Коментарі щодо ситуації на передовий Пригожин опублікував у Telegram.

Російські журналісти попросили Пригожина прокоментувати інформацію про те, що на півночі Бахмута "вагнерівці" нібито заблокували півтори тисячі людей. На що він емоційно відповів, що українські сили активізувалися та ведуть запеклий опір, приєднавши до оборони резерви та використовуючи артилерію.

"Не розумію, звідки береться це нісенітниця. За всіма напрямками противник активізується, підтягує все нові й нові резерви. Щодня від 300 до 500 нових бійців підходять до Бахмута на всіх напрямках. Вогонь артилерії посилюється з кожним днем", — сказав Пригожин.

За його словами, на півночі від Бахмута йдуть тяжкі бої і тому жодних передумов для оточення українських військ немає. У місті найманці намагаються штурмувати будинок за будинком, а по всій лінії фронту на цьому напрямі працює м'ясорубка.

"Бахмут завтра не буде взятий, тому що йде важкий опір і перемелювання, працює м'ясорубка. Свята не буде найближчим часом. Тому міркувати і деморалізувати всіх своїми нездійсненими обіцянками абсолютно немає сенсу", — наголосив Пригожин.

"Кухар Путіна" обурився тим, що в російському інформаційному просторі говорять про те, що "Україна порожня, а ми там байдикуємо і зайти не можемо". У зв'язку з цим він запропонував особисто відвідати Бахмут з автоматами в руках.

Репліка Стрєлкова

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін, який нещодавно посварився з Пригожиним, припустив, що загострення уваги до дій ПВК "Вагнер" пов'язане з тим, що Міністерству оборони РФ потрібно показати "успіхи" до річниці початку війни в Україні. Водночас, на думку Стрєлкова, українська сторона хоче досягти протилежного ефекту.

"Наші війська штурмуватимуть Бахмут, а у**и за нього чіплятимуться — тим більше завзято, що МО РФ позаріз потрібен хоч якийсь результат до славної річниці початку СВО", — написав він.

Раніше Фокус детально висвітлював останні події у Бахмуті на основі інформації з офіційних джерел та повідомлень ЗМІ. Зокрема ми писали про закриття міста для в'їзду цивільним особам та підрив мосту, який з'єднує Бахмут та Костянтинівку. Також було наведено інформацію російських пропагандистів щодо ситуації навколо Бахмута.