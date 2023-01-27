Публічний конфлікт Пригожина та Гіркіна може зіграти на руку Путіну, — ISW

Бізнесмен, як вважають аналітики, намагався підірвати авторитет полковника ФСБ у відставці, публічно пропонуючи йому приїхати на окупований Донбас та очолити штурмовий підрозділ ПВК "Вагнер".

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Нещодавня суперечка між власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та ексглавою проросійських бойовиків "ДНР" Ігорем Стрєлковим-Гіркіним відкриває "вікно можливостей" для подальших конфліктів за політичний вплив в РФ, у яких можуть брати участь представники націоналістичних груп. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 26 січня.

Зокрема, аналітики вирішили прокоментувати суперечку між Євгеном Пригожиним та Ігорем Стрєлковим-Гіркіним, за підсумками якої бізнесмен запропонував ексглаві проросійських бойовиків "ДНР" приїхати на окупований Донбас та очолити один зі штурмових підрозділів ПВК "Вагнер".

В ISW вважають, що подібна суперечка уможливлює подальші конфлікти за політичний вплив у Росії, в яких братимуть участь представники націоналістичних груп, які активно підтримують вторгнення в Україну.

Аналітики називають Пригожина та Стрєлкова-Гіркіна одними з головних критиків ведення Володимиром Путіним війни, які переслідують особисту вигоду. Ексглава бойовиків "ДНР" є представником "ветеранського крила", а власник ПВК "Вагнер" — самопроголошений націоналіст із доступом до парамілітаристських сил.

"Пригожин і Гіркін, ймовірно, конкурують за прихильність провоєнних сил у Кремлі, які представлені відкритими націоналістичними політиками. Нападки Пригожина на Гіркіна можуть піти на користь Путіну. Пригожин дуже помітний у російському інформпросторі, і багато військових блогерів у відповідь на цей обмін думками звинуватили Гіркіна у відсутності бойового досвіду та боягузтва. Пригожин, можливо, намагався підірвати авторитет Гіркіна, щоб отримати вплив у націоналістичному просторі", — додали аналітики у своєму звіті.

Декількома днями раніше Інститут вивчення війни ISW повідомляв про падіння авторитету Євгена Пригожина в Кремлі на тлі низки військових невдач найманців у Бахмуті. На думку американських аналітиків, власник ПВК "Вагнер" втрачає свій політичний вплив, оскільки не зміг виконати обіцянку про захоплення прифронтового міста.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, чому власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина хочуть прибрати з російського інформпростору.