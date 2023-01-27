Публичный конфликт Пригожина и Гиркина может сыграть на руку Путину, — ISW

Бизнесмен, как считают аналитики, пытался подорвать авторитет полковника ФСБ в отставке, публично предлагая ему приехать на оккупированный Донбасс и возглавить штурмовое подразделения ЧВК "Вагнер".

Related video

Недавняя перепалка между владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и экс-главарем пророссийских боевиков "ДНР" Игорем Стрелковым-Гиркиным открывает "окно возможностей" для последующих конфликтов за политическое влияние в РФ, в которых могут участвовать представители националистических групп. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 26 января.

В частности, аналитики решили прокомментировать спор между Евгением Пригожиным и Игорем Стрелковым-Гиркиным, по итогам которого бизнесмен предложил экс-главарю пророссийских боевиков "ДНР" приехать на оккупированный Донбасс и возглавить одного из штурмовых подразделений ЧВК "Вагнер".

В ISW считают, что подобная перепалка делает возможным последующие конфликты за политическое влияние в России, в которых будут участвовать представители националистических групп, активно поддерживающих вторжение в Украину.

Аналитики называют Пригожина и Стрелкова-Гиркина одними из главных критиков ведения Владимиром Путиным войны, которые преследуют личную выгоду. Экс-главарь боевиков "ДНР" является представителем "ветеранского крыла", а владелец ЧВК "Вагнер" — самопровозглашенный националист с доступом к парамилитаристским силам.

"Пригожин и Гиркин, вероятно, конкурируют за благосклонность провоенных сил в Кремле, которые представлены открытыми националистическими политиками. Нападки Пригожина на Гиркина может пойти на пользу Путину. Пригожин очень заметен в российском информпространстве, и многие военные блогеры в ответ на этот обмен мнениями обвинили Гиркина в отсутствии боевого опыта и трусости. Пригожин, возможно, пытался подорвать авторитет Гиркина, чтобы получить влияние в националистическом пространстве", — добавили аналитики в своем отчете.

Несколькими днями ранее Институт изучения войны ISW сообщал о падении авторитета Евгения Пригожина в Кремле на фоне череды военных неудач наемников в Бахмуте. По мнению американских аналитиков, владелец ЧВК "Вагнер" теряет свое политическое влияние, поскольку не смог выполнить обещание о захвате прифронтового города.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, почему владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина хотят убрать из российского информпространства.