Пригожин позвал Стрелкова-Гиркина на руководящую должность в "группу Вагнера"

По словам Евгения Пригожина, экс-главарь боевиков "ДНР" сможет возглавить одно из штурмовых подразделений, которое воюет на территории Украины. Стрелков-Гиркин ответил, что готов рассмотреть предложение, но ради этого не поедет в "ЛНР".

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Основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин призвал бывшего главаря боевиков т.н. "ДНР" Игоря Стелкова-Гиркина прибыть на фронт на территории временно оккупированной Луганской области и вступить в ряды его организации. Об этом Пригожин 26 января написал в соцсетях.

Пригожин пообещал Гиркину "руководящую должность" в штурмовом подразделении, чтобы "проверить правильность его позиции и использовать его боевой опыт".

"Предлагаю ему [Стрелкову-Гиркину] прибыть на территорию "ЛНР" для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу", — написал Пригожин.

Пригожин пригласил бывшего главаря т.н. "ДНР" в свою организацию, после того, как последний назвал основателя "группы Вагнера" уголовником.

"Я считаю, что заявления Пригожина свидетельствуют о том, что человек с его бэкграундом уголовника и прислуги не должен допускаться в публичное поле РФ, чтобы не демонстрировать свойства его характера", — приводит в соцсетях слова Стрелкова-Гиркина Пригожин.

Позже Игорь Стрелков-Гиркин прокомментировал приглашение Пригожина в своем телеграм-канале. Он написал, что готов рассмотреть предложение, но не через соцсети, а через "официальных представителей ЧВК "Вагнер".

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"Пока я никаких конкретных предложений не получил — могу только сказать, что готов буду их рассмотреть в вышеуказанном варианте нормальных деловых переговоров с военными сотрудниками ЧВК. Ни более, ни менее. Мой телефон известен половине медиа-холдингов РФ и узнать его, думаю, сложности для господина Пригожина и его аппарата не представляет", — написал Гиркин-Стрелков.

Бывший главарь террористов также добавил, что не готов ехать на территорию т.н. "ЛНР" для того, чтобы выслушать предложение, которое может ему не подойти.

Напомним, 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает вероятность того, что Киев может совершить покушение на Евгения Пригожина.

По данным американского Института изучения войны (ISW) от 22 января, Пригожин начал терять авторитет в глазах президента РФ Владимира Путина после неудачных попыток захватить Бахмут.

20 января военная разведка Минобороны Великобритании предполагала, что личный состав "группы Вагнера" в Украине может составлять около 50 тысяч человек.