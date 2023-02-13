Заборона на в'їзд, підрив мосту й нові штурми ЗС РФ: що зараз відбувається в Бахмуті (фото)

Через безперервні обстріли в'їзд для цивільних у Бахмут із 13 лютого закритий, оскільки в місто вдається проникати російським ДРГ. Попри тяжку ситуацію населений пункт залишається під контролем ЗСУ. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку.

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ЗС РФ продовжують здійснювати наступальні дії на Бахмутському напрямку, супроводжуючи сухопутні операції артилерійським вогнем по позиціях Збройних сил України. Попри тяжку ситуацію Бахмут залишається під контролем української армії. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку.

Бої за Бахмут — офіційна інформація від Генштабу ЗСУ

За даними командування, протягом 12 лютого Сили оборони відбили спроби наступу ЗС РФ у районі дев'яти населених пунктів, у тому числі поряд із Бахмутом, Івановським і Клещіївкою. Для ведення вогню по позиціях ЗСУ ворог застосовував танки, міномети й артилерійські гармати. Як зазначають у Генштабі, минулої доби на Бахмутському напрямку росіяни обстріляли 16 населених пунктів.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 12 лютого повідомляв, що ЗС РФ, здійснюючи штурм Бахмута, більше покладаються на бойову техніку, ніж на особовий склад. За словами офіцера, росіяни використовують тактику малих груп, намагаючись якомога ближче підійти до позицій Сил оборони. Також окупанти активно використовують авіацію, проте бійці ППО активно на неї чекають і збивають її.

Бої за Бахмут — заборона на в'їзд у місто й інформація від бійців Сил оборони України

Командир групи аеророзвідки Збройних сил України з позивним "Мадяр" попередив, що з 13 лютого в'їзд у Бахмут закриють. Потрапити в прифронтове місто, за словами військовослужбовця, можна буде лише за спецперепустками. "Мадяр" попередив, що подібні обмеження стосуватимуться цивільних і волонтерів, оскільки в Бахмуті хоч і контрольована, але важка ситуація.

"Щоб не наражати на небезпеку нікого (закрили в'їзд у Бахмут — ред.). Важко бути захищеним, оскільки диверсійні групи проникають невеликими групками в місто. Наражати на небезпеку волонтерів не хочеться", — додав командир групи аеророзвідки, анонсуючи заборону на в'їзд у Бахмут.

[ + – ] Із 13 лютого в'їзд у Бахмут закрили

Ще один військовослужбовець ЗСУ з ніком "Бахмутський демон" у своєму "Телеграм"-каналі зазначив, що в ніч із 11 на 12 лютого в Бахмуті було ліквідовано російську ДРГ. Боєць у контексті проникнення диверсантів підтримав заборону на в'їзд у прифронтове місто.

"На щастя, Бахмут стає режимним містом, і ніяка шв*ль сюди більше не потрапить. Жодні блогери й інші туристи, туристи в центрі міста. Тому що міг заїхати будь-хто. Для волонтерів є Констаха (Костянтинівка — ред.), звідти броня забере всю допомогу", — додав військовослужбовець, який несе службу в Бахмуті.

13 лютого в ефірі телемарафону командирка мінометного взводу Ольга Бігар із позивним "Відьма" розповіла, що інтенсивність боїв на Бахмутському напрямку не вщухає, а ЗС РФ перекинули резервні сили та посилили артилерійські удари по позиціях ЗСУ.

"Росіяни мають великі втрати. Намагаються обійти флангами. Ситуація схожа з Авдіївкою. Вони посилили та кинули всі свої сили на південний напрямок, щоб обійти до Костянтинівської траси… Було підірвано мости, і тепер відрізано сполучення по Костянтинівській трасі", — додала військовослужбовиця в ефірі марафону.

Про важку ситуацію в прифронтовому місті також свідчить репортаж німецького видання Bild, знімальна група якого потрапила під потужний обстріл. У матеріалі сказано, що журналісти ледь не загинули під час поїздки в Бахмут, оскільки мінометні снаряди, випущені росіянами, вибухали за 200 метрів від них.

[ + – ] Знімальна група Bild потрапила під обстріл у Бахмуті Фото: Скриншот

13 лютого ТСН опублікувала відео, яке було знято в боях за Бахмут. За даними журналістів, п'ятеро українських прикордонників "зробили неможливе", здійснивши контрнаступ на позиції штурмових загонів ПВК "Вагнер". Унаслідок бойового зіткнення Силам оборони вдалося знищити до 20 загарбників, і ще така ж кількість росіян вирушить у госпіталь. Крім цього, як стверджують журналісти, прикордонникам вдалося взяти в полон трьох бійців ПВК "Вагнер".

[ + – ] Знищення штурмових груп ПВК "Вагнер" під Бахмутом

Також 12 лютого в ЗМІ з'явилася інформація про підрив мосту, який з'єднує Бахмут і Костянтинівку. За даними журналістів, це було зроблено для "запобігання непередбаченим ситуаціям" у прифронтовому місті. Міст, що проходить через канал "Сіверський Донець-Донбас", розташований на трасі Т0504. Українське командування офіційно не коментувало інформацію про підрив автомобільного сполучення між Бахмутом і Костянтинівкою.

[ + – ] Підрив мосту через канал на трасі Т0504 між Бахмутом і Костянтинівкою

Бої за Бахмут — інформація від аналітиків DeepstateMap

Уночі 13 лютого аналітики уточнили актуальну карту бойових дій і повідомили, що ЗС РФ намагаються оточити Парасковіївку Бахмутського району з трьох напрямків. За неофіційними даними, підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ після стабілізаційних заходів змогли втримати трасу Т0504 на Костянтинівку.

Проте аналітики припустили, що частина автомобільного сполучення M03, що веде в Слов'янськ, перебуває під контролем ЗС РФ. Варто зазначити, що Генштаб офіційно не коментував інформацію про частковий успіх росіян у районі траси Бахмут-Слов'янськ.

[ + – ] Запеклі бої за Бахмут продовжуються

На день раніше, 12 лютого, проект DeepstateMap опублікував візуальне підтвердження того, що бойовики ПВК "Вагнер" розташовані в західній частині села Червона Гора. За словами аналітиків, противник продовжує чинити тиск на Парасковіївку і ділянку траси, що проходить поряд. Червона Гора розташована за 10 кілометрів від Бахмута, а на онлайн-карті бойових дій населений пункт відображається зі статусом "окупована територія". Поруч із захопленим селом знаходиться Парасковіївка, яку ЗС РФ намагаються штурмувати з трьох сторін.

[ + – ] "Вагнерівці" захопили село Червона Гора біля Бахмута

Бої за Бахмут — що кажуть росЗМІ та командування окупаційних військ

13 лютого прес-служба Міноборони РФ офіційно повідомила про захоплення населеного пункту Червона Гора. У відомстві заявили, що до штурмової операції за підтримки ракетних військ та артилерії були задіяні найманці ПВК "Вагнер". Цікаво, що про захоплення Червоної Гори ще 12 лютого інформувала прес-служба "кухаря Путіна" Євгена Пригожина.

Пропагандистський військовий Telegram-канал WarGonzo у зведенні від 13 лютого стверджує, що на південний захід від Бахмута загони "вагнерівців" ведуть наступ у напрямку Івановського та Годинника Яру. За словами загарбників, Сили оборони України чинять запеклий опір, не дозволяючи росіянам просуватися на цій ділянці фронту. У зведенні також сказано, що активні бойові дії відбуваються на східній околиці самого Бахмута, а захоплення Червоної Гори нібито дозволить ПВК "Вагнер" легко обстрілювати український гарнізон у сусідній Парасковіївці.

Прес-служба "105-го полку національної міліції ДНР" стверджує, що "вагнерівцям" вдалося зайти до ще одного району Бахмута — Будьонівки, який розташований на півдні-заході міста. Колишній народний депутат Олег Царьов, коментуючи ситуацію на Донбасі, розмірковує, що у разі захоплення Парасковіївки російським загарбникам дістануться найбільші склади радянської зброї.

"Саме в Парасковіївці в соляних тунелях знаходяться склади зброї. Вважається, що на 2014-й рік там було складовано понад 2,1 млн одиниць зберігання стрілецької зброї 30-60-х років. Ніхто не знає, скільки залишилося зараз", — додав Царев.

Ще один російський профільний Telegram-канал "Військовий оглядач" опублікував кадри за участю пропагандиста Володимира Соловйова, який нібито побував на позиціях ПВК "Вагнер" на лінії бойового зіткнення.

[ + – ] Володимир Соловйов побував на позиціях ПВК "Вагнер" у Бахмуті

Зазначимо, що ЗС РФ проводять ще один масштабний наступ у Донецькій області. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Вугледару, втрачаючи в боях особовий склад та техніку. Так, Інститут вивчення війни ISW у своєму звіті від 12 лютого стверджував, що ЗС РФ втратила ініціативу на Вугледарському напрямку після того, як Сили оборони України оперативно перекинули на цю ділянку свої резерви.

Великі втрати ЗС РФ у районі Вугледару підтверджують і російські джерела. Один із ватажків бойовиків "ДНР" Олександр Ходавський 13 лютого повідомив, що ЗСУ завдали удару з HIMARS по командному пункту батальйону "Схід". Внаслідок обстрілу було ліквідовано одного з командирів окупантів.