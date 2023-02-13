Мінус офіцер: ЗСУ вдарили по штабу батальйону "Схід" під Вугледаром, — російський командир

Українські захисники знайшли вразливе місце ворога і завдали удару за допомогою РСЗВ Himars.

Related video

Командир батальйону "Схід" ЗС РФ (до 2023 року представники формування стверджували, що вони є частиною так званої "Народної міліції ДНР") Олександр Ходаковський розповів про успішний удар ЗСУ по російському командному пункту збройного формування в районі Вугледара Донецької області. Відповідний пост розміщено в Telegram-каналі офіцера.

За словами Ходаковського, українські захисники намагалися пройти ліворуч від Вугледара, але російські окупанти нібито відбили атаку, і зрештою ЗСУ довелося повернутися на вихідні позиції.

Далі Олександр Ходаковський розповів, що українські військові завдали удару по командному пункту "Сходу" за допомогою РСЗВ Himars, що призвело до смерті офіцера штабу, на ім'я Андрій.

Ходаковський зазначив, що напередодні розповідав про знищення штабів, де повторив "свою стару мантру". За його словами, якщо знищити штаб армії — тоді бій ще довго триватиме, але якщо ліквідувати штаб батальйону — бій швидко затихне.

Вся причина в тому, що саме штаб батальйону є інстанцією, яка залучена одразу до кількох процесів. Туди входить і управління, і збір аналітики про те, що відбувається, і багато іншого.

"Всі інші штаби будують своє уявлення про теперішній момент переважно з доповідей батальйонного рівня. Противник, безумовно, завдав нам шкоди, — але ми розуміли, що вразливі, і тому мали продубльовані канали зв'язку та управління, тому якщо він розраховував паралізувати оборону на нашій ділянці — у нього не вийшло. Він навчався воювати, але й ми теж", — зазначив Олександр Ходаковський.

[ + – ] ЗСУ продовжує завдавати шкоди російським окупантам Фото: Telegram

Нагадаємо, 12 лютого британська розвідка зазначала, що за два тижні Росія зазнала найбільших втрат з початку війни. У звіті йдеться про те, що Генштаб ЗСУ щодня вказує кількість втрат особового складу ЗС РФ, але як проводять ці розрахунки британські військові не знають і не можуть перевірити методологію. Проте британські розвідники вважають, що ці дані вірні.

Також 12 лютого голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію у Кремінній. Ворог зазнає суттєвих втрат під час потужних атак. Вони намагалися піти колоною техніки, але після гарної відповіді, яку вони отримали від українських захисників, довелося відійти назад.