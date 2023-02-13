Минус офицер: ВСУ ударили по штабу батальона "Восток" под Угледаром, — российский командир

Украинские защитники нашли уязвимое место врага и нанесли удар про помощи РСЗО Himars.

Related video

Командир батальона "Восток" ВС РФ (до 2023 года представители формирования утверждали, что они являются частью т.н. "Народной милиции ДНР") Александр Ходаковский рассказал об успешном ударе ВСУ по российскому командному пункту вооруженного формирования в районе Угледара Донецкой области. Соответствующий пост был размещен в Telegram-канале офицера.

По словам Ходаковского, украинские защитники пытались пройти левее от Угледара, но российские оккупанты якобы отбили атаку, и в итоге ВСУ пришлось вернуться на исходные позиции.

Далее Александр Ходаковский поведал, что украинские военные нанесли удар по командному пункту "Востока" при помощи РСЗО Himars, что привело к летальному исходу офицера штаба по имени Андрей.

Ходаковский отметил, что накануне рассказывал об уничтожении штабов, где повторил "свою старую мантру". По его словам, если уничтожить штаб армии — тогда бой еще долго будет продолжаться, но если ликвидировать штаб батальона — бой быстро затихнет.

Вся причина в том, что именно штаб батальона является инстанцией, которая вовлечена сразу в несколько процессов. Туда входит и управление, и сбор аналитики о происходящем, и многое другое.

"Все остальные штабы строят свое представление о текущем моменте преимущественно из докладов батальонного уровня. Противник, безусловно, нанес нам урон, — но мы понимали, что уязвимы, и поэтому имели дублирующие каналы связи и управления, так что если он рассчитывал парализовать оборону на нашем участке — у него не вышло. Он учился воевать, но и мы тоже", — отметил один из Александр Ходаковский.

[ + – ] ВСУ продолжает наносить урон российским оккупантам Фото: Telegram

Напомним, 12 февраля британская разведка отмечала, что за две недели Россия понесла самые большие потери с начала войны. В отчете говорится о том, что Генштаб ВСУ ежедневно указывает количество потерь личного состава ВС РФ, но как проводятся эти расчеты британские военные не знают и не могут проверить методологию. Тем не менее британские разведчики считают, что, скорее всего, эти данные верны.

Также 12 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Кременной. Враг несет существенные потери во время мощных атак. Они пытались пойти колонной техники, но после хорошего ответа, который они получили от украинских защитников, пришлось отойти назад.