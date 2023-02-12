ЗС РФ втратили ініціативу під Вугледаром через швидке перекидання туди резервів ЗСУ, — ISW

Російські військові блогери розкритикували командування ЗС РФ за повторення тих самих помилок під Вугледаром на Донеччині.

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ЗСУ перехопили ініціативу у ЗС РФ в районі Вугледара завдяки перекиданню резервів на цю ділянку фронту. Про це йдеться у щоденному звіті американського Інститутут вивчення війни (ISW).

"Повідомлення про тактичні невдачі російських військ навколо Вугледара Донецької області, ймовірно, ще більше послабили віру російської ультранаціоналістичної спільноти в те, що російські війська здатні розпочати рішучу наступальну операцію. Відомий кремлівський воєнний блогер заявив, що ЗС РФ не вдалося швидко просунутися в перші дні свого наступу, щоб захопити Вугледар, і що російські війська втратили ініціативу до кінця січня через швидке перекидання українськими силами резервів у цей район", — йдеться в аналізі аналітиків Інституту.

За словами вказаного воєнного блогера, операція із захоплення Вугледара ЗС РФ зазнала провалу, коли ЗСУ знищили колону російських механізованих сил у районі Вугледару. Через це на російське командування обрушилася критика за повторення тих самих помилок, які зробили ЗС РФ в Україні з початку війни, що демонструє нездатність російської армії вести наступ уздовж усього Донецького фронту.

Раніше Фокус писав, що за повідомленням ISW, російські воєнні кореспонденти і блогери почали більше критикувати командування ЗС РФ через проведення вкрай виснажливих штурмів 155-ї бригади морської піхоти Павлівки в листопаді 2022 року та несуть відповідальність за зусилля із захоплення Вугледара.