"Найгірша динаміка": чиновники США оцінили ситуацію під Бахмутом (відео)

Представники Пентагону та Білого дому зазначили, що попри деякі успіхи російських військ, противник зазнає величезних втрат під Бахмутом. І хоча поки неясно, чи вдасться росіянам окупувати місто, у будь-якому випадку це не вплине на хід війни загалом.

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Ситуація в Бахмуті має найгіршу динаміку в порівнянні з рештою дільниць фронту, оскільки російське військове керівництво направило велику кількість своїх сил. Водночас ЗС РФ зазнає великих втрат у живій силі, а українські воїни продовжують мужньо вести оборону міста. Про це 14 лютого на брифінгу заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Генерал зазначив, що росіяни зазнають величезних втрат, оскільки підрозділи мають погану підготовку. Але попри те, що йде війна на виснаження, в РФ ще багато військовослужбовців через проведену мобілізацію.

"Динаміка полягає в тому, що найгірша ситуація біля Бахмута. Українці продовжують відбивати атаки росіян, росіяни продовжують атакувати. Я б оцінив це як війна на виснаження — росіяни мають величезні втрати. Немає якихось вишуканих дій, вони використовують артилерію. Дуже багато втрат у цій зоні", — сказав Міллі.

Водночас генерал не може точно визначити, як довго таке протистояння продовжуватиметься на цьому напрямі, проте він висловив переконання, що українці не відступлять.

"Я впевнений, що українці не відступлять і тому ми звертаємо увагу саме на цю зону бойових дій та підтримуємо Україну", — зазначив Міллі.

[ + – ] Генерал Марк Міллі про ситуацію під Бахмутом (дивитися з 25:10)

Джон Кірбі про ситуацію під Бахмутом

Останні події у Бахмуті прокоментував представник адміністрації президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джон Кірбі. За його словами, навіть якщо російським військам вдасться захопити Бахмут, це не вплине на стратегічну ситуацію в російсько-українській війні.

Кірбі погодився з тим, що останніми днями війська РФ досягли певних успіхів під Бахмутом, проте поки що неясно, чи буде місто окуповане.

"Якщо Бахмут перейде до росіян, то це не вплине на хід війни загалом", — підкреслив Кірбі.

Нагадаємо, генерал Марк Міллі заявив, що зараз для України найбільша загроза походить від російських ракетних атак, зокрема і по столиці. За його словами, не варто применшувати можливості російських військ атакувати наступні тижні.

Раніше керівник ПВК "Вагнер" російський бізнесмен Євген Пригожин спростував чутки про те, що найманці заблокували півтори тисячі людей у Бахмуті та близькі до захоплення міста. Він назвав цю інформацію "нісенітницею" і сказав, що на цьому напрямі йдуть запеклі бої, тому про захоплення Бахмута найближчим часом не варто й міркувати.