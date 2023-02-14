"Не применшуватиму": генерал США назвав головну загрозу для України з боку РФ

Марк Міллі заявив, що зараз Росія на фронті використовує багато артилерії і продовжуватиме це робити, поки її війська повністю не вичерпаються.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що зараз для України найбільша загроза походить від російських ракетних атак, зокрема на столицю країни. Про це Міллі заявив за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн".

Він зазначив, що російські війська в Україні зазнають великих втрат і не застосовують жодних "вишуканих" воєнних дій, а просто використовують велику кількість артилерії.

"Як довго це триватиме, зараз важко сказати. Це може тривати кілька тижнів. Тому, на мою думку, це може продовжуватися аж доти, доки росіяни, можливо, вичерпаються. Я впевнений, що українці не відступлять, і тому ми зараз звертаємо увагу саме на цю зону бойових дій", — сказав він.

Міллі також зазначив, що не може розкрити дані розвідки США, але може сказати, що найбільшою небезпекою зараз є російські ракетні атаки.

"Я не можу сказати, які дані розвідки у нас зараз є. Єдине, що я можу сказати, що найбільші загрози — це ракетні атаки, зокрема на Київ. Тому я не применшуватиму російські здібності атакувати далі протягом наступних тижнів", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив, що у США не бачать, щоб Росія готувала найближчим часом масований наступ на Україну, але зроблять усе можливе, щоб ЗСУ могли захистити країну в майбутньому.

Крім того, ми інформували, що 14 лютого глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що українські захисники вже опановують нову бронетехніку на полігонах країни і вже через місяць в Україну прибудуть перші танки Leopard.