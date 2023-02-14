"Не буду преуменьшать": генерал США назвал главную угрозу для Украины со стороны РФ

Марк Милли заявил, что сейчас Россия на фронте использует много артиллерии и будет продолжать это делать, пока ее войска полностью не истощатся.

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Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что в настоящее время для Украины наибольшая угроза исходит от российских ракетных атак, в частности на столицу страны. Об этом Милли заявил по итогам встречи в формате "Рамштайн".

Он отметил, что российские войска в Украине несут большие потери и не применяют никаких "изысканных" военных действий, а просто используют большое количество артиллерии.

"Как долго это продлится, сейчас трудно сказать. Это может длиться несколько недель. Поэтому, по моему мнению, это может продолжаться вплоть до тех пор, пока россияне, возможно, истощатся. Я уверен, что украинцы не отступят, и поэтому мы сейчас обращаем внимание именно на эту зону боевых действий", – сказал он.

Милли также отметил, что не может раскрыть данные разведки США, но может сказать, что наибольшую опасность сейчас представляют собой российские ракетные атаки.

"Я не могу сказать, какие данные разведки у нас сейчас есть. Единственное, что я могу сказать, что наибольшие угрозы – это ракетные атаки, в частности на Киев. Поэтому я не буду преуменьшать российские способности атаковать дальше в течение следующих недель", – добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи в формате "Рамштайн" заявил, что в США не видят, чтобы Россия готовила ближайшее время массированное наступление на Украину, но сделают все возможное, чтобы ВСУ могли защитить страну в будущем.

Кроме того, мы информировали, что 14 февраля глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что украинские защитники уже овладевают новой бронетехникой на полигонах страны и уже через месяц в Украину прибудут первые танки Leopard.