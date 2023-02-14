"Самая плохая динамика": чиновники США оценили ситуацию под Бахмутом (видео)

Представители Пентагона и Белого дома отметили, что несмотря на некоторые успехи российских войск, противник несет огромные потери под Бахмутом. И хотя пока неясно, удастся ли россиянам оккупировать город, в любом случае это не окажет стратегического влияния на ход войны в целом.

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Ситуация в Бахмуте имеет самую плохую динамику по сравнению с остальными участками фронта, поскольку российское военное руководство направило большое количество своих сил. При этом ВС РФ несут большие потери в живой силе, а украинские воины продолжают мужественно вести оборону города. Об этом 14 февраля в ходе брифинга заявил глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Генерал отметил, что россияне несут огромные потери, так как подразделения имеют плохую подготовку. Но несмотря на то, что идет война на истощение, в РФ еще есть много военнослужащих из-за проведенной мобилизации.

"Динамика заключается в том, что самая плохая ситуация возле Бахмута. Украинцы продолжают отражать атаки россиян, россияне продолжают атаковать. Я бы оценил это, как война на истощение — россияне имеют огромные потери. Нет каких либо изысканных действий, они используют артиллерию. Очень много потерь в этой зоне", — сказал Милли.

При этом генерал не может точно определить, как долго такое противостояние будет продолжаться на этом направлении, однако он высказал убеждение, что украинцы не отступят.

"Я уверен, что украинцы не отступят и поэтому мы обращаем внимание именно на эту зону боевых действий и поддерживаем Украину", — отметил Милли.

[ + – ] Генерал Марк Милли о ситуации под Бахмутом (смотреть с 25:10)

Джон Кирби о ситуации под Бахмутом

Последние события в Бахмуте прокомментировал и представитель администрации президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, даже если российским войскам удастся захватить Бахмут, это не окажет существенного влияния на стратегическую ситуацию в российско-украинской войне.

Кирби согласился с тем, что в последние дни войска РФ достигли определенных успехов под Бахмутом, однако пока неясно, будет ли город оккупирован.

"Если Бахмут перейдет к россиянам, то это не окажет стратегического влияния на ход войны в целом", — подчеркнул Кирби.

Напомним, генерал Марк Милли заявил, что в настоящее время для Украины наибольшая угроза исходит от российских ракетных атак, в том числе и по столице. По его словам, не стоит преуменьшать способности российских войск атаковать в последующие недели.

Ранее руководитель ЧВК "Вагнер" российский бизнесмен Евгений Пригожин опроверг слухи о том, что наемники заблокировали полторы тысячи человек в Бахмуте и близки к захвату города. Он назвал эту информацию "чепухой" и сказал, что на этом направлении идут ожесточенные бои, поэтому о захвате Бахмута в ближайшее время не стоит и рассуждать.