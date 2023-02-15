Найскладніша ситуація: Зеленський назвав гарячі точки на карті України (відео)

За словами українського лідера Володимира Зеленського, місто Бахмут наразі стало фортецею, яку обороняє жива стіна з українських військових.

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Найгарячіша ситуація зараз склалася в Донецькій області на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у середу, 15 лютого.

"Найскладніша з усіх ситуацій, які є на території нашої держави, найскладніша і найгарячіша саме на тому напрямку (Бахмутському, — ред.). Я б туди ще додав Вугледарський напрямок також", — сказав Зеленський.

Український лідер також наголосив, що цілодобово перебуває на зв'язку з усіма командувачами, які контролюють ситуацію на цих напрямках.

За словами Зеленського, Бахмут сьогодні — це справді фортеця, захищена "живою" стіною з українських військових.

"Фортеця жива, жива, маю на увазі з живих людей, така жива стіна. Вони міцно стоять, виконують своє завдання та знищують, напевно, це найголовніше сьогодні — знищують максимум ворога", — сказав президент України.

Зеленський додав, що українські військові розуміють, що виконують своєрідну роль "живої фортеці" для того, щоб усі окуповані російськими військовими території України були звільнені якнайшвидше.

Нагадаємо, аналітики ISW пояснили, навіщо ЗСУ так довго утримують Бахмут. За словами експертів, якби російські війська взяли Бахмут без значного опору, вони могли б розпочати ширшу операцію. Тоді українським силам довелося б будувати оборонну лінію на менш вигідній місцевісті.

Також Фокус писав, що ЗСУ не збираються залишати Бахмут. За словами заступника командира батальйону "Свобода" Володимира Назаренка, місто обороняють на кожній вулиці. А окупантам стає складніше шукати резерви, оскільки вони не зважають на втрати.