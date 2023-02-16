Бойцы ГПСУ захватили опорный пункт ВС РФ под Бахмутом, в плен попал "вагнеровец" (видео)

Украинские пограничники ликвидировали до 5 оккупантов. Защитники показали экипировку плененного наемника — его послали на войну с автомобильным жгутом, гранатой и магазинами для автомата.

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Украинские пограничники во время боев под городом Бахмут Донецкой области 15 февраля захватили опорный пункт российских оккупантов и взяли в плен наемника российской ЧВК "Вагнер". Об этом сообщила Госпрогранслужба Украины.

Боевой разведдозор, как указали пограничники, совершил налет на позиции ВС РФ под Бахмутом. Украинские защитники захватили опорный пункт, сумели пробраться в тыл и атаковать врага, отметили в ГПСУ.

Огневым поражением из стрелкового оружия были ликвидированы до 5 захватчиков, еще одного взяли в плен.

Пограничники показали видео с задержанием "вагнеровца" и сделали акцент на его экипировке. По их словам, командование обеспечило захватчика разгрузочным жилетом, автомобильным жгутом, гранатой и магазинами для автомата.

В ГУР Минобороны Украины 16 февраля сообщили о нейтрализации 2 групп ВС РФ. Украинским защитникам помогла собака, которая могла облаять захватчиков.

Напомним, что газета The Washington Post 16 февраля писала о сооружении инженерными подразделениями ВСУ линии обороны за пределами Бахмута. По словам военных, при отходе из города изматывающие бои продолжатся.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля называл Бахмут и Соледар самыми "горячими" точками на фронте.