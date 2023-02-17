За сотню пленных бойцов Украина 16 февраля отдала РФ одного коллаборанта УПЦ МП, — ГУР

Священник помогал РФ проводить псевдовыборы и "сливал" разнообразную информацию кураторам из российских спецслужб, рассказали в разведке. По информации СМИ, речь идет о настоятеле УПЦ МП в поселке Яровая в Донецкой области Николае Звезде.

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Во время последнего состоявшегося вчера, 16 февраля, обмена пленными между Украиной и РФ за сотню бойцов Сил обороны Украина отдала одного коллаборанта. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Вчера, чтобы вернуть наших ребят, по запросу той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата, способствовавший оккупантам, "сливал" разнообразную информацию, помогал проводить псевдовыборы", — рассказал он.

Юсов добавил, что подобная работа будет продолжаться и коллаборантов будут обменивать, лишь бы украинские защитники вернулись домой.

Как сообщила "Украинская правда", речь идет о настоятеле Свято-Казанского прихода Горловской епархии УПЦ МП в поселке Яровая в Донецкой области Николая Звезду.

Вчера, 16 февраля, СБУ на своем сайте обнародовала информацию, что к 7 годам приговорен священнослужитель УПЦ Московского патриархата, который добровольно сотрудничал с российскими оккупантами.

"Во время временной оккупации района он публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и призвал местных жителей поддержать захватчиков. Кроме того, он агитировал прихожан принять участие в псевдореферендуме и "проголосовать" за "присоединение" региона к России. Также предлагал людям "избрать" нового "председателя" " поселка Яровая, который должен был действовать в составе местной оккупационной администрации. Свою подрывную деятельность злоумышленник согласовал с представителями командования военных группировок РФ", — говорится в сообщении СБУ.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 5 ст. 111-1 УКУ ("коллаборационная деятельность"). Ему назначено наказание – 7 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что 16 февраля из плена освободили 100 украинских военнослужащих и одного гражданского. Среди освобожденных — 94 защитника Мариуполя, из них 63 — защитники "Азовстали".

Украинские пограничники 16 февраля рассказали, что ликвидировали до 5 оккупантов и захватили в плен "вагнеровца".