"Будапешт мовчить": в Угорщині заявили, що не знали про передачу РПЦ полонених солдат ЗСУ

За даними журналістів, звільненням 11 військовополонених займався лише віце-прем'єр у церковних справах Жолт Шем'єн. Він міг вивести їх із Росії до Шенгенської зони, використовуючи власні повноваження.

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Віцепрем'єр Угорщини у церковних справах Жолт Шем'єн сам домовлявся з Російською православною церквою про звільнення 11 українських військовополонених та їх доставку до Угорщини. Про це розповіли чотири джерела угорської служби "Радіо Свобода".

Про ініціативу Шем'єна, за словами співрозмовників, не знали ні в МЗС, ні в уряді, ні в канцелярії прем'єра Віктора Орбана. Чиновник скористався особистими контактами з РПЦ.

"В уряді серйозно обурені цією акцією. Будапешт не хоче ще більше погіршити й без того дуже погані стосунки з Києвом", — сказав один з угорських чиновників.

Патріарх РПЦ Кирило Гундяєв, за даними видання, не міг діяти у такому питанні без схвалення російського уряду.

Військовослужбовці, як стверджують у матеріалі, потрапили в полон біля міста Куп'янськ Харківської області. У всіх чоловіків угорські імена, але не всі вони кажуть, що є угорцями.

Як саме полонені потрапили з Росії до Угорщини, залишається неясним. Співрозмовники "Радіо Свобода" припускають, що Шем'єн провіз їх через Шенгенську зону завдяки власним повноваженням. Де зараз вони перебувають – невідомо.

"Після того, як усім стало зрозуміло, що угорським урядом можуть маніпулювати з Росії на рівні віцепрем'єра, Будапешт вибрав стратегію мовчання, сподіваючись, що про це незабаром всі забудуть", — підсумував один зі співбесідників.

Нагадаємо, що про передачу Угорщини 11 українських військовополонених із Закарпаття стало відомо 9 червня. Шем'єн раніше говорив, що це був "людський обов'язок РПЦ" для Угорщини.

У МЗС України через це викликали угорського повіреного. Київ запитував інформацію про українських військовополонених.