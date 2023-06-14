"Активная психооперация": аналитики объяснили, зачем РПЦ передала украинских пленных Венгрии

В исследовательском институте IGTDS отмечают, что Будапешт сейчас готовит крупную пресс-конференцию с участием военнопленных из Закарпатья, где будут обсуждаться вопросы мобилизации, службы в армии и плена.

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Передача украинских военнопленных Венгрии при посредничестве является частью психологической операции Русской православной церкви (РПЦ) и разведки Российской Федерации. Об этом пишет Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лэнсинга (IGTDS) 12 июня.

В публикации говорится, что переговоры о передаче пленных Будапешту, вероятно, велись по линии российской разведки и РПЦ при ограниченном участии венгерских правительственных чиновников.

По данным IGTDS, на передаче настаивала именно венгерская сторона. Также сообщается, что вопрос освобождения украинцев, которые родом из Закарпатской области, обсуждался во время визита Папы Римского в Венгрию 28-30 апреля. Со стороны венгерского правительства этот вопрос координировал вице-премьер-министр по делам религий Жолт Шемьен.

"Процесс передачи военнопленных в Украину носит все признаки активной психооперации, так как Будапешт сейчас готовит крупную пресс-конференцию с их участием, где будут обсуждаться вопросы мобилизации, службы в армии и плена", — считают аналитики.

По мнению авторов статьи, цель состоит в том, чтобы скомпрометировать украинское военное командование и политических лидеров, а также подвергнуть критике текущий призыв в армию. Кроме того, аналитики считают, что передача Венгрией украинских военнопленных может улучшить имидж Будапешта, который значительно пострадал в результате поддержки Виктором Орбаном РФ.

В IGTDS также полагают, что целью операции может быть поддержка территориальных претензий Венгрии на Закарпатскую область. Как отмечают аналитики, эта версия косвенно подтверждает предположение о том, что перед полномасштабной войной Будапешт мог получить от Кремля гарантии передачи региона Венгрии.

Напомним, что 9 июня стало известно о передаче Венгрии группы из 11 украинских военнослужащих из Закарпатья, которые попали в российский плен. По словам вице-премьер-министра Венгрии по церковным делам Жолта Шемьена, это является жестом со стороны Русской православной церкви по отношению к Венгрии.

В тот же день в МИД Украины вызвали венгерского поверенного по причине того, что Русская православная церковь передала Венгрии группу украинских военнопленных венгерского происхождения из Закарпатья без согласования с украинской стороной.