"Утримуються в ізоляції": у МЗС розповіли про перебування українських полонених в Угорщині

За словами Олега Ніколенка, запевнення угорської сторони про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності.

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Спроби України встановити прямий контакт із полоненими українськими громадянами, переданими Російською православною церквою Угорщини, не мали успіху. Про це написав представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook 19 червня.

Як зазначає дипломат, одинадцять українських захисників були вивезені з РФ без узгодження з Києвом чи міжнародними правозахисними організаціями. За його словами, твердження Будапешта про нібито вільний статус українців в Угорщині не відповідають дійсності.

"Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування з рідними відбувається у присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту з посольством України", — констатував Ніколенко.

Представник МЗС України зазначив, що Угорщина не відповідає на спроби України налагодити конструктивний діалог, що ставить під питання заявлені Будапештом гуманітарні мотиви переміщення українських військовополонених на територію їхньої країни.

Ніколенко також зазначив, що подібні дії можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Нагадаємо, що 16 червня уповноважений України за зниклими безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що місцеперебування одинадцяти українських військовополонених, які утримуються в Угорщині, встановлено.

Раніше, 15 червня, ми також писали про те, що за даними ЗМІ, віцепрем'єр Угорщини у церковних справах Жолт Шем'єн сам домовлявся з Російською православною церквою про звільнення 11 українських військовополонених та їх доставлення до Угорщини.

Ще ми повідомляли про те, що на думку аналітиків Інституту досліджень глобальних загроз і демократії Роберта Ленсінга, передача українських військовополонених Угорщині за посередництва є частиною психологічної операції Російської православної церкви та розвідки Російської Федерації.