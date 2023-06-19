"Тайная операция": россияне передали Венгрии пленных украинцев в интересах Орбана, — МИД

Министр Дмитрий Кулеба рассказал, что венгры и "игроки" из другой неназванной страны провернули "тайную операцию", чтобы подкрепить образ венгерского премьера как "единственного защитника" своего народа.

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В вывозе 11 пленных защитников из РФ в Венгрию лично заинтересован премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом в эфире телемарафона 19 июня заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Нам рассказывают, что те люди свободны делать то, что хотят. На самом деле это не так. Они находятся под контролем, и даже встречи с родственниками здесь крайне дозированы. Консула, посла не пускают к ним, несмотря на наши настойчивые требования. И мы сейчас привлекаем все рычаги для того, чтобы получить доступ к нашим гражданам и вернуть их домой", — заверил он.

Глава МИД добавил, что Украина поддерживает связь с близкими и родственниками вывезенных в Венгрию военнопленных. Он назвал вывоз защитников из страны-агрессорки "тайной операцией", в которой принимали участие и "другие игроки, не только из Венгрии".

"Там была одна простая цель: Виктор Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник. Вся эта операция была реализована в политических интересах одного человека", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, 9 июня спикер МИД Олег Николенко сообщил, что Русская православная церковь передала Венгрии одиннадцать пленных украинцев венгерского происхождения. Он заверил, что правительство Украины не было проинформировано о соответствующих переговорах между странами.

Позже, 19 июня, Николенко написал, что попытки Украины установить прямой контакт с переданными Венгрии пленными защитниками оказались неуспешными.

Также 19 июня ведущий пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано призвал Венгрию объяснить ситуацию с вывозом украинских военнопленных из РФ.