"Таємна операція": росіяни передали Угорщині полонених українців в інтересах Орбана, — МЗС

Міністр Дмитро Кулеба розповів, що угорці та "гравці" з іншої неназваної країни провернули "таємну операцію", щоб підкріпити образ угорського прем’єра як "єдиного захисника" свого народу.

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У вивезенні 11 полонених захисників з РФ в Угорщину був особисто зацікавлений прем’єр-міністр країни Віктор Орбан. Про це в ефірі телемарафону 19 червня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Нам розказують, що ті люди є вільні робити те, що хочуть. Насправді це не так. Вони перебувають під контролем, і навіть зустрічі з родичами тут вкрай дозовані. Консула, посла не пускають до них попри наші наполегливі вимоги. І ми зараз залучаємо всі важелі для того, щоб отримати доступ до наших громадян і повернути їх додому", — завірив він.

Голова МЗС додав, що Україна нині підтримує зв’язок з близькими та родичами вивезених в Угорщину військовополонених. Він назвав вивезення оборонців з країни-агресорки "таємною операцією", в якій брали участь і "інші гравці, не лише з Угорщини".

"Там була одна проста мета: Віктор Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник. Уся ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини", — підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, 9 червня речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що Російська православна церква передала Угорщині одинадцятьох полонених українців угорського походження. Він запевнив, що уряд України не був проінформований про відповідні перемовини між країнами.

Пізніше, 19 червня, Ніколенко написав, що спроби України встановити прямий контакт з переданими Угорщині полоненими захисниками виявились неуспішними.

Також 19 червня провідний прессекретар Єврокомісії з закордонних справ та безпекової політики Петер Стано закликав Угорщину пояснити ситуацію з вивезенням українських військовополонених з РФ.