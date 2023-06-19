Росія передала Угорщині українських полонених: ЄС вимагає від Будапешта відповіді

За словами представника Єврокомісії, влада Угорщини зобов'язана надати МЗС України деталі своєї частини участі у звільненні військовополонених.

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Угорщина має пояснити ситуацію, у зв'язку з якою українські військовополонені, яких раніше утримували Росія, опинилися на її території. Про це у понеділок, 19 червня, у коментарі виданню Delfi заявив провідний прессекретар Єврокомісії з закордонних справ та безпекової політики Петер Стано.

Таким чином, Стано прокоментував заяву МЗС України про те, що Будапешт утримує 11 військовополонених, не даючи можливості українським дипломатам поспілкуватися з ними.

За словами Стано, відповідно до Женевських конвенцій, Росія зобов'язана дотримуватися зобов'язань з гуманного поводження з військовополоненими і не наражати їх життя на небезпеку, а Угорщина повинна пояснити, яким чином відбувалася комунікація з РФ при процесі обміну.

"Що стосується Угорщини, то її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, які утримувались раніше Росією як військовополонені, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою", – сказав Стано.

Обмін полоненими: що відомо

9 червня стало відомо, що Російська православна церква без погодження передала Угорщині групу з 11 українських військовополонених угорського походження з Закарпаття. Проте український уряд не був проінформований про відповідні переговори між угорською та російською сторонами.

Того ж дня українська сторона запросила інформацію про звільнених українців, щоб якнайшвидше надати їм усю необхідну допомогу, а в МЗС України викликали угорського повіреного.

За даними журналістів, визволенням українських військовополонених займався лише віце-прем'єр у церковних справах Жолт Шем'єн.

19 червня стало відомо, що спроби України встановити прямий контакт з полоненими українськими громадянами, переданими Російською православною церквою Угорщині, не мали успіху.