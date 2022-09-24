Анорексия, контузия, переломы: спасенные украинские пленные находятся в ужасном состоянии

Родственники не узнают многих военных из-за сильного истощения. Героям оказывают медицинскую помощь, у некоторых обнаружили скрытые переломы и другие травмы.

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Большая часть из 215 украинских военных, которые вернулись из российского плена, находятся в очень плохом состоянии. Об этом изданию "Украинская правда" рассказала глава патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева.

По ее словам, у бывших военнопленных врачи обнаружили скрытые переломы, обострение хронических заболеваний разной степени, контузию. Практически все из них обессилены и страдают от сильной анорексии — синдром, который заключается в отсутствии аппетита и потере веса.

"Состояние наших военных просто шокирующее. В некоторых случаях родственники не могут узнать своих родных", — подчеркнула Елена Толкачева.

Она добавила, что сейчас всем военнослужащим оказывают медицинскую помощь, некоторых госпитализировали, некоторые проходят реабилитацию. Врачи максимально тщательно обследуют бывших пленных, чтобы не пропустить ни одной травмы или заболевания. Вскоре патронатная служба при поддержке украинского правительства планирует отправить часть бойцов на лечение за границу. Кроме того, государственные органы пытаются побыстрее восстановить документы и банковские карты военнопленных, чтобы они смогли получить заработную плату.

21 сентября в Украину вернули 215 военных и полицейских, которые находились в российском плену. Среди них оказались защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе, глава патрульной полиции города Михаил Вершинин, парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка".

Как рассказали в СБУ и Офисе президента Украины, украинских пленных обменяли на Виктора Медведчука, который дал следствию все необходимые показания по делу о своей государственной измене. Кроме того, 55 российских военных обменяли на 5 командиров с "Азовстали".

Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщили, что многие украинские пленные подвергались жестоким пыткам. Здоровье многих из них пошатнулось из-за плохих условий содержания.