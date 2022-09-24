Анорексія, контузія, переломи: врятовані українські полонені перебувають у жахливому стані

Родичі не впізнають багатьох військових через сильне виснаження. Героям надають медичну допомогу, у деяких виявили приховані переломи та інші травми.

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Більшість із 215 українських військових, які повернулися з російського полону, перебувають у дуже поганому стані. Про це виданню "Українська правда" розповіла голова патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова.

За її словами, у колишніх військовополонених лікарі виявили приховані переломи, загострення хронічних захворювань різного ступеня, контузію. Практично всі з них знесилені та страждають від сильної анорексії — синдром, який полягає у відсутності апетиту та втраті ваги.

"Стан наших військових просто шокуючий. У деяких випадках родичі не можуть дізнатися про своїх рідних", — підкреслила Олена Толкачова.

Вона додала, що зараз усім військовослужбовцям надають медичну допомогу, декого госпіталізували, дехто проходить реабілітацію. Лікарі максимально ретельно обстежують колишніх полонених, щоб не пропустити жодної травми чи захворювання. Незабаром патронатна служба за підтримки українського уряду планує відправити частину бійців на лікування за кордон. Крім того, державні органи намагаються якнайшвидше відновити документи та банківські картки військовополонених, щоб вони змогли отримати заробітну плату.

21 вересня в Україну повернули 215 військових та поліцейських, які перебували у російському полоні. Серед них опинилися захисники заводу "Азовсталь" у Маріуполі, голова патрульної поліції міста Михайло Вершинін, парамедик Катерина Поліщук із позивним "Пташка".

Як розповіли в СБУ та Офісі президента України, українських полонених обміняли на Віктора Медведчука, який дав слідству всі необхідні свідчення у справі про свою державну зраду. Крім того, 55 російських військових обміняли на 5 командирів із "Азовсталі".

Начальник ГУР Кирило Буданов повідомили, що багато українських полонених зазнавали жорстоких тортур. Здоров'я багатьох із них похитнулося через погані умови утримання.