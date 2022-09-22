Багато хто зазнавав жорстоких тортур: в ГУР розповіли про стан звільнених полонених

За словами Кирила Буданова, у бійців різний фізичний стан, але всі вони мають хронічне недоїдання через погані умови утримання.

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що багато хто з звільнених полонених зазнавав тортур. Про це повідомляє "Укрінформ" з брифінгу щодо обміну військовополоненими.

За словами Буданова, всі бійці перебувають у різному стані, деякі військові фізично перебувають у більш менш нормальному стані. Однак у всіх них хронічне недоїдання, пов'язане з поганими умовами утримання в полоні.

"Є особи, до яких застосовувалися дуже жорстокі тортури. І, на жаль, відсоток таких осіб серед тих, кого ми повернули, є досить великим", — сказав Буданов.

Пояснити різний стан звільнених військовополонених можна тим, що їх утримували не у тих умовах, як планувалося за домовленостями. Усіх мали утримувати в одному місці — в Оленівці, проте фактично їх тримають і в Оленівці, і на території РФ, і на тимчасово захоплених українських теренах.

Нагадаємо, серед звільнених українських військовополонених був наймолодший захисник Маріуполя — парамедик Назар Гринцевич. Президент Зеленський заявив, що командири "Азову" не зможуть повернутися додому до кінця війни. Весь цей час вони будуть у Туреччині.