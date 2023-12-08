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Авто

Эксклюзив из 90-х: уникальные чешские суперкары Tatra показали на публике (фото)

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Фото: auto.cz | Суперкары Tatra MTX V8 стали частью музейной экспозиции

Существует только четыре купе MTX Tatra V8. Обтекаемый суперкар способен разогнаться до сотни за 5,6 с и развить 265 км/ч.

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В музее Tatra в чешском городе Копрживнице появилась интересная экспозиция. В ней собрали сразу три раритетных суперкара MTX Tatra V8. Об этом сообщает сайт Auto.cz.

MTX V8, Tatra MTX V8, суперкар tatra, tatra mtx Fullscreen
Выпущено лишь четыре Tatra MTX V8
Фото: auto.cz

Событие действительно знаковое, ведь всего выпущено только четыре купе Tatra MTX V8. Уникальная модель 90-х так и не стала серийной.

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MTX Tatra V8 можно назвать первым восточноевропейским суперкаром. Разработка купе стартовала в 1986 году, а на Парижском автосалоне 1991 года представили первый прототип модели и он совершил фурор.

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Выдвижные фары позаимствовали у BMW 8 Series
Фото: auto.cz

Обтекаемое купе MTX Tatra V8 получило кузов из стекловолокна, установленный на трубчатое шасси. 4,6-метровый чешский суперкар весит всего 1350 кг.

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Обтекаемый кузов выполнен из стекловолокна
Фото: auto.cz

Дизайн с "гильотинными" дверями выполнен в стилистике тех лет – авто напоминает легендарные Lamborthini Diablo и Bugatti EB110. Примечательно, что выдвижные фары позаимствовали у BMW 8 Series, а фонари – от представительской Tatra 613.

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Суперкар оснащен 3,9-литровым V8 воздушного охлаждения
Фото: auto.cz

У Tatra 613 взяли и двигатель V8 воздушного охлаждения. Его объем увеличили до 3,9 л, что подняло мощность до 218 л. с. в карбюраторной версии и 306 л. с. – в инжекторной.

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Топовая версия модели может развить 265 км/ч
Фото: auto.cz

Карбюраторный вариант Tatra MTX V8 способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с и развить 246 км/ч. Модификация с впрыском быстрее – 5,6 с до сотни и максимальные 265 км/ч.

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Фото: auto.cz

Суперкар Tatra собрал 200 заказов, но кризис 90-х не позволил наладить производство модели. Сейчас три авто хранятся в Чехии, а одно – в США.

Ранее Фокус рассказывал про редчайший представительский лимузин Tatra 30-х годов.

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