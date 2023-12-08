Эксклюзив из 90-х: уникальные чешские суперкары Tatra показали на публике (фото)

Существует только четыре купе MTX Tatra V8. Обтекаемый суперкар способен разогнаться до сотни за 5,6 с и развить 265 км/ч.

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В музее Tatra в чешском городе Копрживнице появилась интересная экспозиция. В ней собрали сразу три раритетных суперкара MTX Tatra V8. Об этом сообщает сайт Auto.cz.

Выпущено лишь четыре Tatra MTX V8 Фото: auto.cz

Событие действительно знаковое, ведь всего выпущено только четыре купе Tatra MTX V8. Уникальная модель 90-х так и не стала серийной.

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MTX Tatra V8 можно назвать первым восточноевропейским суперкаром. Разработка купе стартовала в 1986 году, а на Парижском автосалоне 1991 года представили первый прототип модели и он совершил фурор.

Выдвижные фары позаимствовали у BMW 8 Series Фото: auto.cz

Обтекаемое купе MTX Tatra V8 получило кузов из стекловолокна, установленный на трубчатое шасси. 4,6-метровый чешский суперкар весит всего 1350 кг.

Обтекаемый кузов выполнен из стекловолокна Фото: auto.cz

Дизайн с "гильотинными" дверями выполнен в стилистике тех лет – авто напоминает легендарные Lamborthini Diablo и Bugatti EB110. Примечательно, что выдвижные фары позаимствовали у BMW 8 Series, а фонари – от представительской Tatra 613.

Суперкар оснащен 3,9-литровым V8 воздушного охлаждения Фото: auto.cz

У Tatra 613 взяли и двигатель V8 воздушного охлаждения. Его объем увеличили до 3,9 л, что подняло мощность до 218 л. с. в карбюраторной версии и 306 л. с. – в инжекторной.

Топовая версия модели может развить 265 км/ч Фото: auto.cz

Карбюраторный вариант Tatra MTX V8 способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с и развить 246 км/ч. Модификация с впрыском быстрее – 5,6 с до сотни и максимальные 265 км/ч.

Суперкар Tatra собрал 200 заказов, но кризис 90-х не позволил наладить производство модели. Сейчас три авто хранятся в Чехии, а одно – в США.

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