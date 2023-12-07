Шестиколесная роскошь: в США обнаружено уникальное авто 70-х (фото)
Экспериментальный Buick Electra оснастили третьей осью. Таким образом конструкторы планировали улучшить сцепление с дорогой и облегчить буксировку прицепа.
В США нашли очень необычный Buick Electra 1971 года. У премиального автомобиля шесть колес. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Этот проект весьма интересный. Сделать Buick Electra шестиколесным решили в Департаменте транспорта американского штата Пенсильвания.
Концепт-кар создали в единственном экземпляпе. Он был призван изучить преимущества трехосных легковых автомобилей при буксировке прицепа либо же при эксплуатации на снегу (у шести колес лучшее сцепление с дорогой).Важно
За основу взяли премиальное купе Buick Electra. В багажнике появилась третья ось, причем колеса можно поднимать и прятать в кузове на тот случай, если они не нужны.
Оснащение Buick Electra включает кондиционер, круиз-контроль, электроприводы стеклоподъемников и сидений. Под капотом установлен 7,5-литровый V8, который на серийной модели развивал 315 либо 330 л. с. и работал в паре с ним 3-ступенчатой автоматической КПП.
Шестиколесный прототип Buick Electra был готов в 1972 году. Его протестировали, а затем бросили ржаветь на улице. Уникальную машину недавно отреставрировали и сейчас планируют продать за 100 000 долларов.
К слову, недавно General Motors возродили Buick Electra — теперь так называется семейство электрических кроссоверов.
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