Битва 90-х: культовые суперкары Ferrari и Bugatti сравнили в заезде по прямой (видео)

Несмотря на свой возраст, Bugatti EB110 и Ferrari F40 остаются очень быстрыми автомобилями. Эти суперкары способны развивать скорость свыше 300 км/ч.

Related video

Блогеры устроили драг-рейсинг между суперкарами Ferrari F40 и Bugatti EB110. Эти модели были одними из быстрейших серийных автомобилей своего времени. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Ferrari F40 является последней моделью, созданной при жизни Энцо Феррари. Этот суперкар выпускался с 1987 до 1992 года и был приурочен к 40-летнему юбилею итальянского бренда. Он мог развивать скорость 323 км/ч.

Bugatti EB110 выпускался с 1991 до 1995 года и был одним из самых технологичных суперкаров своего времени. В отличие от конкурентов эта модель оснащалась системой полного привода и турбонаддувом. Максимальная скорость составляла 342 км/ч.

Важно

Роскошные седаны BMW, Audi и Mercedes-Benz сравнили в заезде по прямой (фото)

Ferrari F40 оснащен 2,9-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 478 л.с. и 577 Нм крутящего момента. Вес суперкара составляет 1350 кг.

Под капотом Bugatti EB110 установлен 3,5-литровый турбированный двигатель V12 мощностью 560 л.с. и 611 Нм крутящего момента. Этот суперкар весит 1690 кг.

В заезде с места Bugatti EB110 стартовал лучше, чем Ferrari F40. Тем не менее итальянский суперкар смог обогнать соперника прямо перед финишем.

Затем Ferrari F40 сравнили с 400-сильным Dodge Viper R/T. В заезде с места американский суперкар сильно опередил своего итальянского конкурента, но гонка с ходу дала противоположный результат.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры устроили драг-рейсинг между электрокроссовером Smart #1 Brabus и Mercedes-AMG GLE 63 Coupe Brabus 850.