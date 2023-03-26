Злоумышленники угнали и изувечили культовый суперкар Lamborghini за $350 000 (фото, видео)

Угнанный суперкар Lamborghini Diablo VT 6.0 обнаружили в полуразобранном состоянии. У авто отсутствуют двери, бамперы, фары, крышки капота и багажника.

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В Великобритании угонщики едва не уничтожили коллекционный Lamborghini Diablo 2001 года. Раритетному суперкару понадобится дорогой и сложный ремонт. Об авто рассказали в видео на Youtube-канале Petrolheadonism.

Коллекционный суперкар угнали прямо из гаража Фото: скриншот/YouTube

Британец Алистер МакКиллоп еще до начала пандемии коронавируса поставил суперкар Lamborghini Diablo VT 6.0 на хранения в гараж своего друга. Вскоре ему неожиданно пришло уведомление из Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA), что его машину пытаются перерегистрировать.

Алистер связался с другом и тот обнаружил, что машина пропала из гаража. Ее объявили в розыск и нашли лишь в декабре 2022 года на заброшенной ферме в графстве Сомерсет.

Lamborghini Diablo обнаружили в полуразобранном состоянии У суперкара отсутствуют кузовные панели Автомобиль отправили на ремонт Салон Lamborghini Diablo покрыт слоем грязи

Состояние Lamborghini Diablo ужаснуло владельца – угонщики изувечили авто. У него отсутствуют двери, бамперы, фары, крышки капота и багажника, а в салоне сиденья покрыты слоем грязи. Ремонт суперкара будет недешевым и сложным, ведь найти подходящие кузовные детали непросто.

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Пока ни угонщики, ни пропавшие запчасти авто не найдены. Полиция установила, что в июне 2022 года году злоумышленники поставили на авто поддельные номера и обратились на СТО, чтобы там изготовили дубликаты ключей авто. На тот момент машина еще не была разобрана. Работники СТО помогли установить имя одного из угонщиков и сейчас он объявлен в розыск.

Суперкар Lamborghini Diablo VT 6.0 2001 года – финальная версия легендарной модели. Он оснащен 550-сильным V12 и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 330 км/ч. Всего выпущено только 337 таких купе и их стоимость сейчас составляет около $350 000.

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