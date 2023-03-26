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Авто

Злоумышленники угнали и изувечили культовый суперкар Lamborghini за $350 000 (фото, видео)

Ламборгини диабло 2001, Lamborghini Diablo 2001, Lamborghini Diablo, Lamborghini Diablo VT, суперкар Lamborghini
Фото: скриншот/YouTube | Всего выпущено только 337 Lamborghini Diablo VT 6.0

Угнанный суперкар Lamborghini Diablo VT 6.0 обнаружили в полуразобранном состоянии. У авто отсутствуют двери, бамперы, фары, крышки капота и багажника.

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В Великобритании угонщики едва не уничтожили коллекционный Lamborghini Diablo 2001 года. Раритетному суперкару понадобится дорогой и сложный ремонт. Об авто рассказали в видео на Youtube-канале Petrolheadonism.

Lamborghini Diablo, Lamborghini Diablo 2001, Lamborghini Diablo VT, суперкар Lamborghini Fullscreen
Коллекционный суперкар угнали прямо из гаража
Фото: скриншот/YouTube

Британец Алистер МакКиллоп еще до начала пандемии коронавируса поставил суперкар Lamborghini Diablo VT 6.0 на хранения в гараж своего друга. Вскоре ему неожиданно пришло уведомление из Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA), что его машину пытаются перерегистрировать.

Алистер связался с другом и тот обнаружил, что машина пропала из гаража. Ее объявили в розыск и нашли лишь в декабре 2022 года на заброшенной ферме в графстве Сомерсет.

Lamborghini Diablo, Lamborghini Diablo 2001, Lamborghini Diablo VT, суперкар Lamborghini Fullscreen
Lamborghini Diablo обнаружили в полуразобранном состоянии
Lamborghini Diablo, Lamborghini Diablo 2001, Lamborghini Diablo VT, суперкар Lamborghini Fullscreen
У суперкара отсутствуют кузовные панели
Lamborghini Diablo, Lamborghini Diablo 2001, Lamborghini Diablo VT, суперкар Lamborghini Fullscreen
Автомобиль отправили на ремонт
Lamborghini Diablo, Lamborghini Diablo 2001, Lamborghini Diablo VT, суперкар Lamborghini Fullscreen
Салон Lamborghini Diablo покрыт слоем грязи
Lamborghini Diablo, Lamborghini Diablo 2001, Lamborghini Diablo VT, суперкар Lamborghini
Lamborghini Diablo, Lamborghini Diablo 2001, Lamborghini Diablo VT, суперкар Lamborghini
Lamborghini Diablo, Lamborghini Diablo 2001, Lamborghini Diablo VT, суперкар Lamborghini
Lamborghini Diablo, Lamborghini Diablo 2001, Lamborghini Diablo VT, суперкар Lamborghini

Состояние Lamborghini Diablo ужаснуло владельца – угонщики изувечили авто. У него отсутствуют двери, бамперы, фары, крышки капота и багажника, а в салоне сиденья покрыты слоем грязи. Ремонт суперкара будет недешевым и сложным, ведь найти подходящие кузовные детали непросто.

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Пока ни угонщики, ни пропавшие запчасти авто не найдены. Полиция установила, что в июне 2022 года году злоумышленники поставили на авто поддельные номера и обратились на СТО, чтобы там изготовили дубликаты ключей авто. На тот момент машина еще не была разобрана. Работники СТО помогли установить имя одного из угонщиков и сейчас он объявлен в розыск.

Суперкар Lamborghini Diablo VT 6.0 2001 года – финальная версия легендарной модели. Он оснащен 550-сильным V12 и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 330 км/ч. Всего выпущено только 337 таких купе и их стоимость сейчас составляет около $350 000.

Ранее Фокус рассказывал, что угонщики утопили редкий суперкар Acura NSX и он 20 лет пролежал на дне реки.

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