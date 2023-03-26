Зловмисники викрали та понівечили культовий суперкар Lamborghini за $350 000 (фото, відео)

Викрадений суперкар Lamborghini Diablo VT 6.0 виявили у напіврозібраному стані. У авто відсутні двері, бампери, фари, кришки капота та багажника.

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У Великій Британії викрадачі ледь не знищили колекційний Lamborghini Diablo 2001 року. Раритетному суперкару знадобиться дорогий та складний ремонт. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі Petrolheadonism.

Колекційний суперкар викрали прямо з гаража Фото: скріншот/YouTube

Британець Алістер МакКіллоп ще до початку пандемії коронавірусу поставив суперкар Lamborghini Diablo VT 6.0 на зберігання в гараж свого друга. Незабаром йому несподівано надійшло повідомлення з Агентства з ліцензування водіїв та транспортних засобів (DVLA), що його машину намагаються перереєструвати.

Алістер зв'язався з другом і той виявив, що машина зникла з гаража. Її оголосили у розшук і знайшли лише у грудні 2022 року на покинутій фермі у графстві Сомерсет.

Lamborghini Diablo виявили у напіврозібраному стані У суперкара відсутні кузовні панелі Автомобіль відправили на ремонт Салон Lamborghini Diablo покритий шаром бруду

Стан Lamborghini Diablo жахнув власника – викрадачі понівечили авто. У нього відсутні двері, бампери, фари, кришки капота та багажника, а в салоні сидіння вкриті шаром бруду. Ремонт суперкара буде недешевим і складним, адже знайти нові кузовні деталі непросто.

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Поки що ні викрадачі, ні зниклі запчастини авто не знайдено. Поліція встановила, що у червні 2022 року зловмисники поставили на авто підроблені номери та звернулися на СТО, щоб там виготовили дублікати ключів авто. На той момент машину ще не розібрали. Працівники СТО допомогли встановити ім'я одного з викрадачів і зараз його оголошено у розшук.

Суперкар Lamborghini Diablo VT 6.0 2001 — фінальна версія легендарної моделі. Він оснащений 550-сильним V12 і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с та розвинути 330 км/год. Усього випущено лише 337 таких купе і їхня вартість зараз становить близько $350 000.

Раніше Фокус розповідав, що викрадачі втопили рідкісний суперкар Acura NSX, і він 20 років пролежав на дні річки.

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